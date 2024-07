Résultat des législatives 2024 à Theys (38570) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:11 - Le résultat de la coalition de gauche aux dernières élections à Theys en ligne de mire ? La coalition de gauche menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés aux dernières législatives faisant déjà partie du passé, que choisiront ses électeurs au cours de ces élections de 2024 ? Combien voteront pour le Front populaire ? La réponse à cette question devrait être une des grandes orientations de ce 2e tour. Premier élément de réponse : l'ensemble a obtenu 28,06% des votes à l'échelle nationale dimanche dernier contre 25,6% pour la Nupes il y a deux ans. La barre est déjà haute. Lors du premier tour des élections des députés dimanche dernier, à Theys, le binôme Front populaire a pour sa part glané 37,17% des votes dans la commune. Une progression en comparaison des 36,08% de la Nupes au premier tour en 2022. On saura ce soir si la gauche a réussi à faire mieux ou non que son score de 2022 lors du second tour, soit 50,54% à l'époque.

20:58 - À Theys, un Rassemblement national favori au second tour ? Le nombre de bulletins de la formation incarnée par Jordan Bardella ce soir sera un enseignement majeur pour ces élections législatives localement. Si on tient compte de la progression du Rassemblement national qui émerge des dernières élections législatives à l'échelle nationale, soit environ quinze points de plus pour le mouvement en 2024 qu'en 2022, le chemin parcouru semble déjà grand. La part d'électeurs conquis par le mouvement à Theys s'élève par ailleurs à 11 points ces dernières années. Suffisamment pour envisager une implantation durable du parti localement, quoi qu'il arrive ce dimanche 7 juillet.

20:29 - Les chiffres des dernières élections, un repère pour les législatives 2024 à Theys ? Il s'agit désormais de déterminer si l'évolution du scrutin au second tour sera similaire à celle de 2022 ou différente. A l'époque à Theys, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, le score était de 36,08% pour Jérémie Iordanoff , Theys votant déjà pour la 5ème circonscription de l'Isère. A l'issue du second round,c'est encore Jérémie Iordanoff qui glanera le plus de votes, avec 50,54% sur l'unique circonscription recouvrant la zone, devant l'adversaire Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 49,46%.

20:05 - Jérémie Iordanoff (Nouveau Front populaire) en tête lors de la législative à Theys Pour le premier tour des élections législatives dimanche 30 juin, les citoyens de Theys ont préféré Jérémie Iordanoff (Union de la gauche), qui a amassé 37,17% des votes. Un premier pointage qui lui a permis de coiffer au poteau Frédérique Schreiber (Rassemblement National) et Jean-Charles Colas-Roy (Ensemble !) avec respectivement 29,57% et 20,26% des votants. C'est aussi Jérémie Iordanoff qui terminait en pôle position dans la circonscription complète, avec cette fois 36,42%, devant Frédérique Schreiber avec 30,8% et Jean-Charles Colas-Roy avec 20,53%.

19:21 - Analyse comparative de la participation à Theys aux dernières élections Pour cerner davantage le vote des électeurs de cette localité, il faut également analyser les résultats des consultations démocratiques antérieures. Le 30 juin dernier, 79,75% des électeurs de Theys ont fait le déplacement au premier tour des élections législatives 2024, un chiffre supérieur de 15 points à celui des dernières européennes. Début juin, durant le scrutin européen, 64,17% des personnes habilitées à participer à une élection à Theys s'étaient en effet rendues dans l'isoloir, à comparer avec une participation de 61,19% en 2019. Au niveau de la France entière, la participation était déjà examinée le 9 juin. Elle atteignait 20% à midi et 45% à 17 heures.

18:35 - La participation va-t-elle descendre lors du second tour des législatives 2024 à Theys ? À Theys, l'abstention est sans nul doute l'une des clés de ce scrutin législatif. L'abstention était de 20,25% à Theys lors du premier tour des législatives 2024. Au premier tour de la dernière présidentielle, 15,34% des personnes en capacité de participer à une élection dans la ville avaient refusé de se rendre aux urnes, contre un taux d'abstention de 19,4% au deuxième tour. Pour rappel, l'abstention aux législatives 2022 atteignait 41,73% au premier tour. Au deuxième tour, 43,68% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il ce soir à Theys ? Le rejet de la politique en place est par exemple susceptible de faire augmenter le pourcentage de participation à Theys (38570).

17:29 - Les enjeux locaux de Theys : tour d'horizon démographique Quel portrait faire de Theys, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Avec ses 26,02% de cadres pour 2 006 habitants, cette localité peut compter sur une certaine vigueur économique. L'existence de 164 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (79,71%) montre le poids des problématiques de transport et d'environnement dans les préoccupations des citoyens. Les électeurs, comprenant une proportion de 36,55% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 4,72%, la commune révèle un revenu moyen par foyer fiscal de 36 844 euros/an, jouissant d'une certaine prospérité. Pour finir, à Theys, les intérêts locaux se joignent aux objectifs français.