Résultat des législatives 2024 à Tencin (38570) – 2e tour [PUBLIE]

21:12 - La gauche parmi les favoris aussi à Tencin pour ces législatives 2024 ? Avec 28,06% des votes à l'échelle de l'Hexagone au moment du premier round des élections dimanche dernier, le Nouveau Front populaire a fait mieux que la coalition de gauche il y a deux ans. Un score qui pourrait le placer en position de contester la victoire annoncée du RN ce soir. Au cours du premier tour des élections de l'Assemblée la semaine dernière, à Tencin, le binôme Front populaire a pour sa part enregistré 27,72% des votes dans la commune. Un chiffre à affiner avec les 27,98% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Rendez-vous dans quelques minutes pour découvrir si la gauche a fait mieux ou moins bien son score de 2022 lors du second tour, soit 51,04% à l'époque.

20:58 - L'évolution éclair du RN à Tencin Avec un score encore plus élevé qu'aux européennes, la marche du Rassemblement national lors de ces élections législatives est à considérer localement. Ce sont déjà 18 points qui ont ainsi été récupérés par le RN à l'échelle locale entre sa part de voix des législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Une belle avancée. Il est donc possible que le RN l'emportera ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Quel résultat lors des législatives 2022 à Tencin ? Le résultat en faveur de la formation menée par Jordan Bardella ce 7 juillet sera ainsi la clé du scrutin au niveau local pour le second tour de cette élection. Et cette fois, contrairement à la législative 2022, le Rassemblement national a la possibilité de gagner. Les législatives de l'époque à Tencin ne bénéficieront pas en revanche, au premier tour, au RN, qui obtiendra 25,09% dans la commune, alors que les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale cumuleront 27,98% des voix. Au second round,c'est encore Jérémie Iordanoff qui va glaner le plus de votes, avec 51,04% sur l'unique circonscription recouvrant les lieux, devant l'adversaire Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 48,96%.

20:05 - Déjà 43,55% pour le RN à Tencin aux élections législatives Avec 43,55% des voix, Frédérique Schreiber (Rassemblement National) a pris les devants à Tencin, le 30 juin 2024 au soir du premier tour des législatives. Un score qui lui a permis de ressortir devant Jérémie Iordanoff (Nouveau Front populaire) et Jean-Charles Colas-Roy (Ensemble ! - Majorité présidentielle) avec respectivement 27,72% et 18,17% des votants. C'est en revanche Jérémie Iordanoff qui s'imposait, concernant le vote de la 5ème circonscription de l'Isère, avec cette fois 36,42% devant Frédérique Schreiber avec 30,8% et Jean-Charles Colas-Roy avec 20,53%.

19:21 - Analyse comparative de la participation à Tencin aux dernières élections Dans l'attente des résultats définitifs, que nous disent les chiffres de l'abstention de cette ville lors des rendez-vous électoraux antérieurs ? À Tencin, le taux d'abstention au 1er round des élections législatives 2024 s'élevait à 28,67%, plus bas que celui des dernières élections européennes. Début juin, à l'occasion du scrutin européen, sur les 1 418 personnes en âge de voter à Tencin, 46,19% avaient effectivement boudé les urnes, contre une abstention de 51,22% il y a 5 ans. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur dimanche dernier. Elle se chiffrait à 26% à 12 heures et 59% à 17 h pour le premier tour, c’était bien mieux qu’en 2022.

18:35 - Le score de l'abstention lors du 2e tour des législatives, un élément essentiel à Tencin ? À Tencin, la participation constitue incontestablement l'une des clés de ce scrutin législatif. Le pourcentage de participation à Tencin pour le 1er tour des législatives 2024 était de 71,33%, dimanche dernier. Pour rappel, le taux de participation aux élections législatives 2022 atteignait 41,9% au premier tour. Au deuxième tour, 37,26% des votants ont exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer la participation de ce jour à Tencin ? En avril 2022, au premier tour de l'élection présidentielle, parmi les 1 338 personnes en âge de voter dans la commune, 80,94% avaient pris part au scrutin, contre une participation de 76,1% au second tour, c'est-à-dire 1 019 personnes. La volonté des habitants de faire "barrage" à l'extrême-droite est de nature à pousser les citoyens de Tencin à ne pas rester chez eux.

17:29 - Les données démographiques de Tencin révèlent les tendances électorales Les facteurs démographiques et socio-économiques de Tencin révèlent des tendances nettes susceptibles d'affecter le résultat des législatives. Dans la ville, 39% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 4,64% sont des personnes âgées. La pyramide démographique peut agir sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (87,37%) montre l'importance des questions de transport et d'environnement dans les préoccupations des 569 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre d'allocataires de la CAF (18,32%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement familial, tandis que le taux de salariés en CDD (7,49%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Les données sur l'éducation à Tencin mettent en relief une diversité de qualifications, avec 20,24% des résidents titulaires du seul bac. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.