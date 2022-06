Résultat de la législative à Luzarches : 2e tour en direct

En direct

18:08 - Des législatives prometteuses à Luzarches pour la Nupes Dans les 3 bureaux de vote de Luzarches, les voix qui s'étaient portées sur la Nupes de Jean-Luc Mélenchon lors des législatives seront peut être cruciales ce dimanche pour le second round du scrutin. Le candidat de gauche avait atteint 23,61% des suffrages il y a sept jours. Mais ce premier résultat est tout de même à comparer avec les voix de gauche que pouvait espérer la Nupes après la présidentielle. Or dans la cité, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel avaient échoué à respectivement 20,89%, 4,57%, 1,21% et 1,59% le 10 avril. Ce sont donc 28,26% de votants en réalité que pouvait viser le bloc des Insoumis et de leurs alliés pour ces législatives à Luzarches.

15:30 - Vers une défaite pour la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale à Luzarches ? A en croire une enquête Ifop-Fiducial pour LCI diffusée le 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait décrocher entre 265 et 300 sièges à l'issue des élections législatives. La coalition Nupes menée par Jean-Luc Mélenchon devrait remporter entre 180 et 210 députés. Les Républicains pourraient garder entre 40 et 65 sièges. Il convient cependant de tenir compte des habitudes locales, comme par exemple à Luzarches. La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) a obtenu 27,39% des suffrages le 12 juin dernier pour le 1er round des élections législatives. Les représentants Nouvelle union populaire écologique et sociale et Rassemblement National la suivent avec 23,61% et 20,44% des votes.

13:30 - A la proclamation des résultats des législatives, quel sera la participation à Luzarches ? Comment votent d'ordinaire les citoyens de cette commune ? Cinq années plus tôt, au moment des législatives, parmi les 3305 inscrits sur les listes électorales à Luzarches, 47,44% avaient pris part au scrutin au premier tour, contre un taux de participation de 38,0% pour le deuxième tour. Avec une abstention qui grimpe continuellement lors des élections législatives, ce second tour de scrutin de 2022 va-t-il battre un nouveau record ? Les chiffres nationaux de 2017 parlent d'eux-mêmes, le taux de participation aux élections législatives atteignait 42,64% au deuxième tour et 55,4% en 2012.