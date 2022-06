Résultat des législatives à Magny-les-Hameaux - Election 2022 (78114) [PUBLIE]

12/06/22 23:31

Résultat des législatives 2022 à Magny-les-Hameaux

Le résultat des élections législatives 2022 à Magny-les-Hameaux est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans les Yvelines

Résultat de la législative dans la 2ème circonscription des Yvelines

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de la législative 2022 à Magny-les-Hameaux. A l'occasion du 1er round des élections législatives, les 6761 citoyens de Magny-les-Hameaux inscrits dans la 2ème circonscription des Yvelines se sont tournés vers le candidat Ensemble ! (Majorité présidentielle). Jean-Noël Barrot a amassé 33% des suffrages. Maïté Carrive-Bedouani (Nouvelle union populaire écologique et sociale) capte 29% des votes. A la 3e position, Gaëtan Brault (Rassemblement National) recueille 13% des voix. Les citoyens des 19 autres communes composant la 2ème circonscription des Yvelines voteront-ils comme ceux de Magny-les-Hameaux ? Le taux d'abstention parmi les citoyens enregistrés sur les listes électorales au sein de la commune à l'échelle de cette circonscription électorale s'élève à 48% (soit 3 274 non-votants).

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Magny-les-Hameaux Jean-Noël Barrot Ensemble ! (Majorité présidentielle) 34,88% 32,58% Maïté Carrive-Bedouani Nouvelle union populaire écologique et sociale 22,66% 29,17% Pascal Thévenot Les Républicains 14,57% 7,24% Gaëtan Brault Rassemblement National 8,45% 12,68% Céline Jullié Reconquête ! 8,18% 4,28% Jérémy Bizet Ecologistes 4,63% 5,99% Pascal Casimir-Perrier Divers centre 2,54% 2,97% Clara Ferré Ecologistes 1,74% 1,86% Isabelle Wawszczyk Droite souverainiste 1,32% 1,92% Hélène Janisset Divers extrême gauche 0,57% 0,93% Matthieu Borocco Divers 0,46% 0,38% Participation au scrutin Circonscription Magny-les-Hameaux Taux de participation 58,36% 51,58% Taux d'abstention 41,64% 48,42% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,93% 1,15% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,31% 0,26% Nombre de votants 50 483 3 487

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Magny-les-Hameaux sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 18:59 - Que peut espérer la coalition LFI-PS-EELV pour ces législatives à Magny-les-Hameaux ? Avec un score dépassant le quart des électeurs au 1er tour, Jean-Luc Mélenchon aurait pu être qualifié pour le 2eme round de la présidentielle en avril dernier si l'élection ne s'était basée que sur les résultats de Magny-les-Hameaux. Et c'est encore sans compter les votes en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient obtenu respectivement 5,25% et 1,14% au 1er tour de l'élection présidentielle. Voilà qui donne une réserve de voix de 6,39% du côté des électeurs de gauche (vote Mélenchon exclu). 16:30 - Les sondages d'intentions de vote porteurs de sens pour les législatives 2022 à Magny-les-Hameaux ? Les mouvements nationaux des dernières heures auront sans doute un écho sur le résultat des législatives à Magny-les-Hameaux dimanche. Mais il convient tout de même de tenir compte des spécificités locales. Le bloc LREM-Ensemble et la coalition des Insoumis et des autres forces de gauche ont vu leur écart se rabougrir dans les sondages jusqu'à descendre à 1 minuscule point avant la trêve (28% pour la majorité contre 27% dans le sondage Ipsos-Sopra-Steria publié dans la semaine), avec un Rassemblement national en embuscade, au-delà de 19%. A l'issue du dernier vote de, à Magny-les-Hameaux, Emmanuel Macron avait terminé en tête au premier round de la présidentielle avec 32,11% des voix, devant Jean-Luc Mélenchon à 27,28%. On trouvait plus loin Marine Le Pen avec 14,44% et Valérie Pécresse à 6,78%. 14:30 - Les chiffres de l'abstention peuvent-ils battre ceux de la présidentielle à Magny-les-Hameaux ? À Magny-les-Hameaux, l'un des facteurs décisifs des élections législatives sera immanquablement le niveau de participation. Au niveau national, la participation était déjà scrutée en avril dernier. Elle s'élevait à 25,48% à midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour. Il y a 2 mois, pour le deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 72,49% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient pris part au vote, contre un taux de participation de 78,02% au premier tour, c'est-à-dire 5 259 personnes. La guerre aux portes de l'Europe pourrait potentiellement inciter les habitants de Magny-les-Hameaux à rester chez eux. 11:30 - La participation sera-t-elle en berne à Magny-les-Hameaux à l'occasion des élections législatives 2022 ? Avec une participation qui ne cesse de baisser lors des législatives, le scrutin de 2022 va-t-il battre un nouveau record ? Voici les chiffres de 2017 à l'échelle du pays : le pourcentage d'abstention aux élections législatives atteignait 51,30% au premier tour et 57,36% au deuxième tour. L'analyse des derniers rendez-vous électoraux est l'occasion de cerner plus précisément le vote des habitants de cette commune. Il y a cinq ans, pendant les législatives, le pourcentage de participation avait atteint 52,29% au premier tour des inscrits sur les listes électorales de Magny-les-Hameaux. La participation était de 43,24% au tour deux. 09:30 - Magny-les-Hameaux fait l'objet d'une dérogation pour voter jusqu'à 20 heures Bienvenue sur cette page où vous pourrez suivre ce jour d'élections législatives à Magny-les-Hameaux, jusqu'à la mise en ligne des résultats. Il y a 11 candidats dans l'unique circonscription de la métropole (un chiffre dans la moyenne nationale) et les électeurs ont jusqu'à 20 heures pour faire leur choix ce dimanche de 1er tour dans les 6 bureaux de vote de la commune.

Législatives 2022 à Magny-les-Hameaux : les enjeux

Pendant la présidentielle 2022, Emmanuel Macron avait amassé 32% des voix au premier tour à Magny-les-Hameaux, devant Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Le député actuel des Bouches-du-Rhône et la fille du fondateur du Front National avaient obtenu 27% et 14% des suffrages. Le choix des administrés de Magny-les-Hameaux était resté égal au second tour au profit d'Emmanuel Macron (71% des votes). Marine Le Pen avait obtenu 29% des votes. Les administrés de cette ville se fieront-ils à nouveau à Emmanuel Macron et à La République En Marche aux législatives à l'image du premier tour de la présidentielle ? Les habitants de Magny-les-Hameaux (78) reprendront le chemin des isoloirs en 2022 : ils seront appelés à contribuer aux législatives 2022 qui se tiendront le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second.