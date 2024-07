Résultat des législatives 2024 à Vélizy-Villacoublay : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Tendances démographiques et électorales à Vélizy-Villacoublay : ce qu'il faut retenir

Quel impact aura la population de Vélizy-Villacoublay sur le résultat des élections législatives ? La pyramide des âges peut agir sur les orientations des politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Dans la commune, 38% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 7,87% ont 75 ans et plus. Le pourcentage élevé de cadres et de professions intellectuelles supérieures, représentant 33,96%, révèle une population soucieuse d'innovation, de recherche et de développement. Par ailleurs, la présence d'une population étrangère de 8,82% et d'une population immigrée de 12,34% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les chiffres sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires de diplômes supérieurs (41,96%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Vélizy-Villacoublay, susceptible de favoriser un climat propice à l'entrepreneuriat.