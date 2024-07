Résultat des législatives 2024 à Jouy-en-Josas : les premiers chiffres du 2e tour

Au fil des scrutins électoraux antérieurs, les 8 093 habitants de cette ville ont laissé entrevoir leurs préférences de vote. Le taux d'abstention au 1er round des législatives 2024 à Jouy-en-Josas a été de 22,82%, moins haut de 13 points que celui des dernières élections européennes. Durant le dernier scrutin européen, parmi les 5 086 inscrits sur les listes électorales à Jouy-en-Josas, 35,59% avaient effectivement refusé de se rendre dans l'isoloir, contre une abstention de 37,3% il y a 5 ans. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà examinée il y a une semaine. Elle se chiffrait à 25,90% à midi et 59,39% à 17 heures pour le premier tour.

17:29 - Analyse démographique et économique des législatives à Jouy-en-Josas

A quelques heures de l'annonce des résultats des législatives, Jouy-en-Josas fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 48,41% de cadres supérieurs pour 7 928 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vitalité économique. Ses 674 entreprises attestent une activité entrepreneuriale prospère, tandis que son tissu social se compose de 1 853 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans la ville, 44% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 8,2% sont des personnes âgées, ce qui peut avoir un effet sur les orientations politiques en matière d'éducation et de soins de santé. La population étrangère de 1 204 personnes apporte une richesse culturelle inestimable. Malgré un pourcentage de chômeurs de 8,94%, la ville révèle un revenu moyen par foyer fiscal de 55 024 €/an, témoignant d'une certaine prospérité. À Jouy-en-Josas, où les moins de 30 ans correspondent à 44% de la population, les élections sont la promesse d'un avenir en communion.