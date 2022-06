En direct

18:47 - Sur quel candidat vont se transférer les voix de gauche à Maisons-Alfort ? Avec un score dépassant le quart des électeurs au 1er tour, Jean-Luc Mélenchon aurait pu être qualifié pour la 2eme manche de la présidentielle il y a deux mois si la totalité du scrutin s'était jouée à Maisons-Alfort. Et c'est sans compter les suffrages d'Europe Ecologie et du Parti socialiste. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 6,35% et 1,53% au 1er tour de la présidentielle. Ce qui donne un point de départ de 33,64% pour la coalition de gauche pour ces législatives à Maisons-Alfort.

16:30 - À Maisons-Alfort, des sondages tout aussi révélateurs qu'en France ? Les mouvements nationaux des derniers jours auront probablement une résonnance sur le résultat des législatives à Maisons-Alfort au 1er tour. Mais il convient tout de même de tenir compte des particularités locales. La majorité et La Nupes ont vu leur écart se resserrer dans les intentions de vote jusqu'à descendre à 1 minuscule point avant la fin de campagne, avec un Rassemblement national en embuscade, à près de 20%. Or à Maisons-Alfort, Emmanuel Macron glanait la meilleure place de l'élection présidentielle 2022 avec 30,85% des voix au premier tour, devant Jean-Luc Mélenchon à 25,76%, puis, avec 13,05%, Marine Le Pen et enfin, à 8,25%, Éric Zemmour.

14:30 - L'abstention sera scrutée autant que les résultats aux législatives à Maisons-Alfort Qu'en sera-t-il de l'abstention ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des législatives à Maisons-Alfort ? La situation géopolitique actuelle ainsi que son impact sur les tarifs du gaz et du pétrole seraient de nature à priver les isoloirs de leurs électeurs à Maisons-Alfort. En avril 2022, pour le second tour de la présidentielle, le pourcentage d'abstention avait représenté 26,98% des inscrits sur les listes électorales de la ville, à comparer avec une abstention de 22,1% au premier tour. Pour mémoire, à l'échelle du pays, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle.

11:30 - Une baisse de la participation peut-elle impacter les résultats des législatives à Maisons-Alfort ? Le premier tour de scrutin de ce 12 juin pourra-t-il battre le record d'abstention des législatives de 2017 ? Voici les chiffres de 2017 à l'échelle nationale : le taux d'abstention aux législatives atteignait 51,30% au premier tour et 57,36% au deuxième tour, plus qu'en 2012. Au cours des scrutins antérieurs, les 56 188 habitants de cette agglomération ont laissé transparaître leurs préférences de vote. A l'occasion des précédentes législatives, 36 197 personnes en capacité de voter à Maisons-Alfort s'étaient rendues dans l'isoloir au premier tour (soit 56,4%). Le taux de participation était de 51,54% au dernier round.