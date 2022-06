Résultat de la législative à Marcigny : 2e tour en direct

15:30 - À Marcigny, la candidature Les Républicains en première position

Selon une enquête Ifop-Fiducial pour LCI diffusée le mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait obtenir entre 265 et 300 sièges à l'issue du deuxième tour des législatives. Le camp mené par la France Insoumise pourrait remporter entre 180 et 210 députés. Les Républicains maintiendraient entre 40 et 65 sièges. Il faut bien sûr tenir compte des habitudes locales, comme par exemple à Marcigny. Avec 39,02% des bulletins de vote, la candidature Les Républicains s'est imposée à Marcigny pour le premier round de l'élection législative le 12 juin dernier. Elle est arrivée devant les représentants Ensemble ! (Majorité présidentielle) et Nouvelle union populaire écologique et sociale qui obtiennent dans l'ordre 18,7% et 18,37% des voix.