Résultat des législatives à Marcigny - Election 2022 (71110) [PUBLIE]

14/06/22 15:58

Résultat des législatives 2022 à Marcigny

Le résultat des élections législatives 2022 à Marcigny est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour en Saône-et-Loire

Résultat de la législative dans la 2ème circonscription de la Saône-et-Loire

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Marcigny Josiane Corneloup (Ballotage) Les Républicains 36,81% 39,02% Céline Vinauger (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 20,01% 18,37% Olivier Damien Rassemblement National 18,84% 14,47% Laurence Gauthier Ensemble ! (Majorité présidentielle) 16,24% 18,70% Laurence Albert Reconquête ! 3,60% 4,55% Pascal Dussauge Divers extrême gauche 1,79% 1,79% Chantal Varéla Droite souverainiste 1,41% 0,65% Maud Sicard Divers 1,29% 2,44% Participation au scrutin Circonscription Marcigny Taux de participation 50,47% 50,24% Taux d'abstention 49,53% 49,76% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,53% 1,75% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,68% 0,16% Nombre de votants 38 973 627

Le ministère de l'Intérieur a officiellement rendu public le résultat de l'élection législative 2022 à Marcigny. C'est la candidate Les Républicains qui a amassé le plus de votes de la part des 1248 habitants de Marcigny inscrits dans la 2ème circonscription de la Saône-et-Loire. Au niveau de la localité, Josiane Corneloup a effectivement rassemblé 39% des votes. Laurence Gauthier (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Céline Vinauger (Nouvelle union populaire écologique et sociale) captent 19% et 18% des suffrages. Le taux de participation atteint 50% des électeurs figurant sur les listes électorales au sein de la commune pour la 2ème circonscription de la Saône-et-Loire, ce qui représente 627 votants. Les électeurs des 144 autres communes rattachées à cette circonscription législative voteront-ils comme ceux de Marcigny ?

Législatives 2022 à Marcigny : les enjeux