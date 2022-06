Résultat de la législative à Marennes : 2e tour en direct

15:30 - Quelle issue pour le second tour des élections à Marennes ?

La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) a rassemblé 31,31% des suffrages au soir du 1er round de la législative dimanche 12 juin. En deuxième position, la candidature Rassemblement National ramasse 21,8% des suffrages. Enfin, la candidature Les Républicains reçoit 20,61% des voix. D'après un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé ce 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait décrocher entre 265 et 300 députés à l'issue du deuxième tour des législatives. La Nupes menée par Jean-Luc Mélenchon devrait accaparer entre 180 et 210 sièges. De son côté, le RN de Marine Le Pen pourrait réussir à monter son propre groupe parlementaire de 20 à 40 sièges. Les Républicains pourraient garder entre 40 et 65 députés.