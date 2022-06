En direct

20:13 - Quel résultat à Marennes pour la Nupes ? Ce que décideront les électeurs de Jean-Luc Mélenchon et des autres candidats de gauche reste un des paramètres de ces élections législatives, à Marennes comme dans toute la France. Cet électorat représentait 10,67% des suffrages en avril dernier sur place. On peut encore y ajouter les votes en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient glanné respectivement 4,23% et 1,5% au 1er tour de l'élection présidentielle. Ce qui aboutit à une réserve de voix de 5,73% du côté de la gauche (sans compter les voix Mélenchon).

16:30 - À Marennes, des sondages tout aussi révélateurs qu'en France ? La majorité LREM-Ensemble a chuté tout près de de la Nupes dans les sondages juste avant la période de réserve (28% contre 27% selon deux sondages Ipsos-Sopra-Steria pour Le Monde et France Télévisions). Le Rassemblement national, lui, s'est rapproché des 20%. Ces dynamiques des dernières semaines auront sans doute une résonnance à Marennes ce dimanche. Mais on ne pourra ignorer les habitudes locales. Or l'actuel locataire de l'Elysée avait obtenu 31,75% des voix à Marennes, lors de la dernière élection contre 27,85% en France. Marine Le Pen était grimpée à 29,28% des votes contre 23,15% au niveau national. Le leader de la France insoumise avait terminé à 10,67% (contre 22%).

14:30 - Autant que les résultats, les chiffres de la participation aux législatives sont attendus à Marennes L'un des critères principaux des législatives 2022 sera incontestablement le niveau d'abstention à Marennes. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet central il y a deux mois. Elle se chiffrait à 25,48% le midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour. Il y a 2 mois, pour le second tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 20,0% au niveau de la localité. Le taux d'abstention était de 17,82% au premier tour. La hausse des prix de l'essence qui grève le budget des familles pourrait en effet nuancer l'intérêt du scrutin aux yeux des électeurs de Marennes.

11:30 - L'abstention peut-elle battre un nouveau record à Marennes lors des législatives ? L'analyse des élections précédentes est l'occasion de comprendre davantage le vote des électeurs de cette localité. Cinq années plus tôt, pendant les élections législatives, 1 276 électeurs de Marennes avaient pris part au scrutin au premier tour (soit 51,25%). La participation était de 42,63% pour le second tour. Plus de la moitié des votants n'ont pas voté pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle en 2022 ? Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet central au premier tour des législatives de 2017. Elle atteignait 17,75% le midi et seulement 40,75% à 17 h.