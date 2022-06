Résultat des législatives à Margencel - Election 2022 (74200) [PUBLIE]

14/06/22 15:55

Résultat des législatives 2022 à Margencel

Le résultat des élections législatives 2022 à Margencel est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour en Haute-Savoie

Résultat de la législative dans la 5ème circonscription de la Haute-Savoie

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Margencel Anne-Cécile Violland (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 28,06% 26,30% Odile Martin-Cocher (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 21,86% 28,46% Jessica Terreni Rassemblement National 16,10% 18,68% Sophie Dion Les Républicains 11,67% 9,02% Guillaume Ducrot Divers droite 5,14% 4,32% Céline Vico Reconquête ! 4,78% 4,32% Quentin Duvocelle Ecologistes 4,14% 3,30% Barbara Lemmo Gaud Régionaliste 3,09% 2,03% Michelle Messin Droite souverainiste 1,63% 1,02% Audrey Capelli Ecologistes 1,52% 2,03% Michel Bourel Divers droite 1,41% 0,51% Michelle Bally Divers extrême gauche 0,59% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Margencel Taux de participation 43,89% 47,77% Taux d'abstention 56,11% 52,23% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,29% 1,87% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,44% 0,12% Nombre de votants 44 680 803

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de la législative 2022 à Margencel. C'est la candidate Nouvelle union populaire écologique et sociale qui a obtenu le plus de bulletins de votes parmi les 1681 citoyens de Margencel de la 5ème circonscription de la Haute-Savoie. Ce résultat ne concerne pour l'instant que le vote de Margencel. Les citoyens de 59 communes voisines pourraient encore faire bouger le résultat de l'élection législative dans cette circonscription. L'abstention parmi les électeurs autorisés à voter dans la commune à l'échelle de la 5ème circonscription de la Haute-Savoie atteint 52% (803 votants). Odile Martin-Cocher a recueilli 28% des voix. Elle coiffe au poteau Anne-Cécile Violland (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Jessica Terreni (Rassemblement National) qui ramassent 26% et 19% des voix.

Législatives 2022 à Margencel : les enjeux

Quel sera le résultat des législatives à Margencel (74200) ? Elles auront lieu très exactement les 12 et 19 juin 2022. Pendant l'élection présidentielle d'avril dernier, Emmanuel Macron avait récolté 31,3% des votes au premier tour à Margencel, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. L'actuelle députée de la onzième circonscription du Pas-de-Calais et l'ancien ministre délégué à l'Enseignement professionnel du gouvernement Jospin avaient obtenu 22,8% et 17,7% des votes. Le choix des habitants de Margencel était resté égal au deuxième tour au profit d'Emmanuel Macron (58,9% des suffrages). Marine Le Pen avait obtenu 41,1% des voix. Les électeurs de cette commune feront-ils à nouveau confiance à Emmanuel Macron et à LREM aux prochaines élections à l'instar du premier tour de la présidentielle ?