Résultat des législatives 2024 à Anthy-sur-Léman (74200) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - À Anthy-sur-Léman, quels pourraient être les reports des voix de la gauche ? Le Nouveau Front populaire qui a émergé pour ces élections a marqué les esprits lors des élections législatives, avec 28,06% au niveau national, soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Ce qui place la gauche dans les favoris de ce second tour dans les urnes. Le jour du premier tour des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part glané 19,08% des voix à Anthy-sur-Léman. Une évolution en comparaison des 17,19% de la Nupes au premier tour en 2022.

20:58 - Anthy-sur-Léman compte parmi les rares secteurs où le Rassemblement national n'a pas gagné de terrain ces dernières années L'évolution du RN aura été bien plus élevée en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, quasiment le double. Alors que les résultats nationaux ont montré environ 15 points gagnés par le RN sur la France entière, entre les législatives 2022 et les législatives 2024, Anthy-sur-Léman semble néanmoins dans une dynamique différente. Entre le score de 2022 et celui de 2024, le parti n'a en effet pas gagné de points dans la ville. Une exception à confirmer.

20:29 - Ensemble vainqueur aux législatives 2022 à Anthy-sur-Léman Il s'agit à ce stade de découvrir si l'évolution des scores au deuxième tour sera semblable à celle de 2022 ou différente. Les législatives à l'époque à Anthy-sur-Léman seront aussi favorables, au premier tour, aux candidats Ensemble ! - Majorité présidentielle qui cumuleront 31,54% des voix dans la commune, qui faisait déjà partie de la 5ème circonscription de la Haute-Savoie. Il en ira de même au second tour, les bureaux de vote voyant encore le binôme La République en Marche l'emporter, avec 69,54%, devant son adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 30,46%.

20:05 - Anne-Cécile Violland (Ensemble pour la République) en avance avec 42,03% à Anthy-sur-Léman aux législatives Anne-Cécile Violland (Ensemble ! - Majorité présidentielle) a collecté 42,03% des suffrages à Anthy-sur-Léman dimanche 30 juin 2024, lors du 1er round des législatives. Quentin Taïeb (Union de l'extrême droite) et Jean-Baptiste Baud (Union de la gauche) suivaient avec respectivement 26,24% et 19,08% des électeurs à l'échelle de la ville. Les électeurs de la commune n'avaient d'ailleurs pas rendu le même verdict que ceux de la circonscription. Quentin Taïeb s'y taillait la part du lion, avec cette fois 32,1% devant Anne-Cécile Violland avec 31,08% et Jean-Baptiste Baud avec 23,52%.

19:21 - Et que dire du scrutin européen à Anthy-sur-Léman au niveau de l'abstention ? Pour comprendre un peu mieux le vote des habitants de cette commune, il est également nécessaire d'étudier les résultats des scrutins électoraux précédents. Les données montrent une participation de 75,54% au premier round des législatives 2024 à Anthy-sur-Léman, supérieure à celle des dernières européennes. Début juin, lors du scrutin européen, 60,35% des personnes en capacité de voter à Anthy-sur-Léman s'étaient effectivement rendues aux urnes. Le taux de participation était de 55,33% il y a 5 ans. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central le 9 juin. Elle représentait 19,8% le midi et 45,3% à 17 heures, plus qu'en 2019.

18:35 - La participation peut-elle se maintenir à Anthy-sur-Léman lors du 2e tour des législatives ? Le taux d'abstention constitue sans nul doute un facteur crucial de ces élections législatives 2024. Dimanche dernier, l'abstention à Anthy-sur-Léman au premier tour des législatives 2024 s'est élevée à 24,46%. Pour rappel, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 46,9% au premier tour. Au deuxième tour, 49,92% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 16,2% dans la localité, contre une abstention de 18,95% au second tour. La perte de pouvoir d'achat est notamment capable d'inciter les habitants d'Anthy-sur-Léman (74200) à s'intéresser plus fortement au scrutin.

17:29 - L'avenir de la France se dessine aussi à Anthy-sur-Léman Dans la ville d'Anthy-sur-Léman, la population aura-t-elle un impact sur les résultats des élections législatives ? Avec une densité de population de 463 habitants par km² et un pourcentage de chômeurs de 6,43%, les questions liées à l'emploi et à l'habitat sont des sujets majeurs. Un revenu moyen par foyer fiscal de 57 953 €/an souligne le poids des questions sur la qualité de vie dans les préoccupations des 958 votants. Le nombre d'allocataires de la CAF (10,61%) met en lumière la nécessité d'un soutien familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (6,29%) indique des défis de sécurité du travail. Un pourcentage de résidences secondaires de 17,73%, comme à Anthy-sur-Léman, indique la présence d'une population plus aisée. Les difficultés du marché immobilier local peuvent aussi être des enjeux électoraux significatifs dans la région.