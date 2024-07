Résultat des législatives 2024 à Thonon-les-Bains : les premiers chiffres du 2e tour

L'une des clés des législatives 2024 est indéniablement l'étendue de l'abstention. Le taux de participation au 1er tour des élections législatives 2024 à Thonon-les-Bains était de 62,27%. En avril 2022, au premier tour de la présidentielle, 70,7% des électeurs habilités dans l'agglomération avaient pris part au vote. Le taux de participation était de 67,45% au deuxième tour, soit 16 099 personnes. Pour rappel, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 41,75% au premier tour et 41,26% au second tour. Qu'en sera-t-il ce soir à Thonon-les-Bains ? Les enjeux de ce scrutin historique seraient de nature à nuancer l'importance du scrutin aux yeux des électeurs de Thonon-les-Bains (74200).

17:29 - Élections législatives à Thonon-les-Bains : un éclairage démographique

Comment la population de Thonon-les-Bains peut-elle influencer les résultats des élections législatives ? Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 12,66% peut agir sur les inquiétudes des habitants en matière de politiques sur le travail. Avec une densité de population de 2152 hab/km² et 46,08% de population active, peut-on s'attendre à un fort engagement électoral ? Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (69,0%) souligne le poids des questions de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des 10 011 citoyens possédant une carte électorale. De surcroît, la présence d'une population immigrée de 13,92% et d'une population étrangère de 10,24% indique les défis des politiques migratoires et d'intégration en France. Les données sur l'instruction à Thonon-les-Bains mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 17,41% des résidents ont obtenu seulement le bac par exemple. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques du pays sur l'instruction et l'emploi.