Résultat des législatives 2024 à Messery (74140) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Que vont trancher les électeurs du Front populaire à Messery ? Le choix des électeurs de gauche va-t-il rester fidèle au nouvel accord trouvé par la France insoumise, le Parti socialiste, les Ecologistes et le Parti communiste lors du second tour des élections de 2024 ou aller vers une autre candidature ? L'attelage a obtenu 28,06% des voix à l'échelle nationale dimanche dernier soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. La somme de voix s'avère conséquente. Lors du premier tour des élections des députés la semaine dernière, à Messery, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 22,37% des votes dans la commune. Une hausse de 3 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022.

20:58 - Le Rassemblement national n'a pas gagné de terrain à Messery ces 2 dernières années Le nombre de bulletins glanés par le Rassemblement national va être le déterminant pour cette élection législative à l'échelle locale. Alors que les résultats nationaux ont montré environ 15 points supplémentaires pour le RN à l'échelle nationale, entre les législatives 2022 et les législatives 2024, Messery semble néanmoins dans une physionomie plus mesurée. Entre le score de 2022 et le score de 2024, il n'a en effet pas gagné de suffrages dans la ville. Confirmation à venir ce 7 juillet ?

20:29 - Quel score final à Messery pour la majorité ce dimanche ? Il s'agit désormais de savoir si la tendance au deuxième tour sera similaire à celle de 2022 ou non. Le premier tour des législatives il y a deux ans à Messery offrait également 34,97% pour Anne-Cécile Violland des suffrages, alors que les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale obtiendront 19,63% des voix. Il en ira de même au second tour, les bureaux de vote laissant également le binôme LREM gagner le scrutin, avec 68,38%, devant son adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 31,62%.

20:05 - Que peuvent montrer les résultats de dimanche dernier pour Messery ? Anne-Cécile Violland (Ensemble ! - Majorité présidentielle) a recueilli 35,88% des voix à Messery le 30 juin 2024, lors du 1er tour de l'élection législative. En seconde place, Quentin Taïeb (Union de l'extrême droite) recevait 26,24%. Ensuite, Jean-Baptiste Baud (Front populaire) décrochait 22,37% des votants. La circonscription n'a en revanche pas tout à fait voté comme la ville, puisque c'est Quentin Taïeb qui y remportait ce premier tour, avec 32,1% devant Anne-Cécile Violland avec 31,08% et Jean-Baptiste Baud avec 23,52%.

19:21 - Participation aux élections législatives à Messery : un record par rapport aux européennes ? L'analyse des précédents scrutins électoraux est l'occasion de comprendre davantage le vote des citoyens de cette ville. En comparaison avec les élections européennes du 9 juin, la participation lors du premier tour des élections législatives 2024 à Messery s'est renforcée, s'élevant à 66,62%. Début juin, au moment du scrutin européen, le taux de participation s'élevait en effet à 51,5% dans la commune de Messery, à comparer avec une participation de 52,04% lors des européennes de 2019. Au niveau de la France entière, la participation était déjà scrutée il y a quatre semaines. Elle se chiffrait à 19,8% le midi et 45,3% à 17 heures.

18:35 - À Messery, le score de la participation à l'occasion du second tour des législatives sera un élément important Ce dimanche, lors du deuxième tour des législatives à Messery, qu'en est-il de la participation ? Le pourcentage de participation à Messery pour le 1er tour des élections législatives 2024 était de 66,62%, dimanche dernier. Pour mémoire, le taux de participation aux élections législatives 2022 atteignait 44,55% au premier tour et 41,95% au second tour. En avril 2022, pour le deuxième tour de la présidentielle, le pourcentage de participation s'était hissé à 74,35% dans la localité. Le taux de participation était de 77,15% au premier tour, c'est-à-dire 1 131 personnes.

17:29 - Dynamique électorale à Messery : une analyse socio-démographique Dans les rues de Messery, les élections sont en cours. Avec ses 2 271 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. Avec 139 entreprises, Messery est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (68,94%) souligne le poids des questions de transport et d'environnement dans les préoccupations des votants. La population étrangère de 426 personnes (19,69%) apporte une richesse culturelle appréciable. Parmi cette mosaïque sociale, près de 36,89% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1237,09 € pourrait devenir un frein à plus de prospérité. À Messery, les intérêts locaux, tels que le travail, l'écologie et l'inflation, rejoignent ceux de la France dans son ensemble.