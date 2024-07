Résultat des législatives 2024 à Évian-les-Bains : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Évian-les-Bains aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux

Comment la population d'Évian-les-Bains peut-elle affecter le résultat des législatives ? La pyramide des âges peut avoir un effet sur les orientations des mesures en matière d'éducation et de santé. Dans l'agglomération, 32% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 24,85% ont plus de 60 ans. Un revenu moyen par foyer fiscal de 35 533 euros par an souligne le poids des problématiques sur le pouvoir d'achat dans les interrogations des 2 508 votants. Par ailleurs, la présence d'une population étrangère de 9,97% et d'une population immigrée de 14,15% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Un taux de résidences secondaires de 28,15%, comme à Évian-les-Bains, indique un tourisme important dans la région. Les difficultés du marché immobilier local peuvent aussi être des enjeux électoraux significatifs dans la région.