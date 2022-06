Résultat de la législative à Marly : en direct

17:17 - À Marly, des sondages aussi révélateurs qu'en France ?

Lors de la dernière élection, à Marly, Emmanuel Macron avait fini la course en tête au 1er tour de l'élection avec 36,76% des voix, devant Marine Le Pen à 21,65%. Arrivaient ensuite Jean-Luc Mélenchon à 14,42% et Éric Zemmour, quatrième à 8,29%. Les dynamiques nationales des dernières semaines viendront probablement transformer ce paysage et donc le résultat des législatives dans la commune dimanche, même s'il faudra bien entendu tenir compte des spécificités locales. Il faut se rappeler que la Nupes a vu son score bondir très près de l'alliance LREM-Ensemble dans les sondages ce vendredi soir. Pendant ce temps, le RN est passé au-dessus des 19%.