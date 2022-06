Résultat de la législative à Marly-la-Ville : en direct

12/06/22 19:22

Le premier tour de scrutin de ce 12 juin pourra-t-il établir le record d'abstention des élections législatives de 2017 ? Les chiffres de la France en 2017 parlent d'eux-mêmes, la participation aux élections législatives représentait 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au deuxième tour. L'observation des derniers rendez-vous électoraux permet de se faire une idée du vote des habitants de cette agglomération. Cinq années plus tôt, durant les législatives, le pourcentage d'abstention avait représenté 64,27% au premier tour des inscrits sur les listes électorales de Marly-la-Ville, contre un taux d'abstention de 54,88% au deuxième tour.

À Marly-la-Ville, l'un des facteurs forts de ce scrutin législatif sera indiscutablement le taux d'abstention. Le conflit armé entre l'Ukraine et la Russie serait notamment susceptible d'avoir des conséquences sur les choix que feront les habitants de Marly-la-Ville. Il y a 2 mois, à l'occasion du second tour de la présidentielle, 69,84% des personnes en capacité de participer à une élection dans l'agglomération avaient pris part à l'élection. La participation était de 75,02% au premier tour, ce qui représentait 3 021 personnes. Pour rappel, à l'échelle de l'Hexagone, le pourcentage de participation à l'élection présidentielle 2022 atteignait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour.

Avec un score de plus de 25% des voix au 1er tour, Jean-Luc Mélenchon aurait pu être qualifié pour la finale de la présidentielle en avril dernier si l'élection n'avait eu lieu qu'à Marly-la-Ville. Les transferts des votes d'EELV et du PS sont aussi à observer ce 12 juin dans la zone. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 3,19% et 1,12% au 1er tour de la présidentielle. Le bloc LFI-PS-EELV part donc avec un potentiel de voix de 29,79% à Marly-la-Ville pour ce premier tour des élections législatives.

Durant l'élection présidentielle 2022, c'est Marine Le Pen qui avait récolté 25,9% des votes au premier tour à Marly-la-Ville. L'actuelle députée du Pas-de-Calais avait devancé Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, qui avaient respectivement obtenu 25,5% et 24,2% des suffrages. A l'inverse du premier tour de scrutin, Emmanuel Macron était, 15 jours plus tard, arrivé en tête du second tour en décrochant 53,7% des suffrages. Marine Le Pen avait obtenu 46,3% des voix. Le Rassemblement National peut espérer à nouveau un bon score dans cette commune où Marine Le Pen est parvenue en pole position du premier tour en avril dernier. Les inscrits sur les listes électorales de Marly-la-Ville (95) prendront à nouveau le chemin de leur bureau de vote en 2022. Ils seront invités à contribuer aux législatives qui se tiendront le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième.