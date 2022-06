Résultat de la législative à Marly-le-Roi : en direct

17:12 - Que peuvent enseigner les sondages des législatives 2022 pour Marly-le-Roi ?

La majorité présidentielle a baissé tout près de de la Nupes dans les sondages avant la fin de campagne (28% contre 27% selon le dernier sondage). Le Rassemblement national, lui, s'est rapproché des 20%. Ces mouvements des dernières semaines se répéteront sans doute à Marly-le-Roi ce dimanche. Mais on ne pourra faire abstraction des spécificités locales. Or Emmanuel Macron avait glané la première position à la dernière élection présidentielle à Marly-le-Roi avec 40,0% des votes exprimés, au 1er round. Jean-Luc Mélenchon arrivait en deuxième position à 17,2%, surclassant Marine Le Pen à 10,31% et Valérie Pécresse à 9,33%. En revanche en France, Emmanuel Macron se sortait de cette première bataille avec près de 28% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23%, et Jean-Luc Mélenchon à 22%.