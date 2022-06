Résultat de la législative à Marmoutier : 2e tour en direct

19/06/22 13:58

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de l' élection législative 2022 à Marmoutier. C'est le représentant Les Républicains qui a obtenu le plus de votes parmi les citoyens de Marmoutier votant dans la 7ème circonscription du Bas-Rhin. Le niveau de la participation s'élève à 44% des habitants habilités à se rendre aux isoloirs dans la commune pour la 7ème circonscription du Bas-Rhin, ce qui représente 886 votants. Ce résultat ne concerne présentement que les électeurs de Marmoutier. Les citoyens de 147 communes proches pourraient encore faire bouger le résultat de l'élection législative dans cette circonscription législative. Patrick Hetzel a ainsi raflé 27% des voix au sein de la commune. Valérie Eschenmann (Rassemblement National) et Lou Toussaint (Nouvelle union populaire écologique et sociale) le suivent avec dans l'ordre 20% et 17% des votes.

Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième, les inscrits sur les listes électorales votant à Marmoutier ( Bas-Rhin ) seront invités à contribuer aux élections législatives comme l'ensemble des Français. Pour quel candidat voteront-ils ? Au moment de l'élection présidentielle de 2022, c'est Marine Le Pen qui avait obtenu 28% des voix au premier tour à Marmoutier. La fille du fondateur du Front National avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 27% et 17% des votes. Et puis renversement de situation : Emmanuel Macron était, à la fin, arrivé en tête du second tour en réunissant 51% des suffrages face à Marine Le Pen (49%). Les habitants de cette ville se fieront-ils à nouveau à Marine Le Pen et voteront-ils pour un candidat du RN à l'Assemblée à l'image du premier tour de la présidentielle ?