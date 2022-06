Résultat de la législative à Marnes-la-Coquette : 2e tour en direct

En direct

18:17 - La Nupes inexistante dans la commune il y a une semaine Les électeurs de Marnes-la-Coquette avaient accordé 10,98% de leurs voix à la coalition emmenée par Jean-Luc Mélenchon avec ses alliés, pour la première manche de la législative 2022. Mais ce premier résultat est néanmoins à mettre en perspective avec les voix de gauche que pouvait espérer la Nupes après la présidentielle. Or dans la commune, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel s'étaient trouvés à respectivement 10,65%, 4,39%, 0,84% et 0,47% le 10 avril. Le bloc de gauche partait donc en réalité avec un potentiel de voix de 16,35% à Marnes-la-Coquette pour ces élections légilsatives.

15:30 - Quel résultat pour le second tour des élections à Marnes-la-Coquette ? D'après un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé ce 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait décrocher entre 265 et 300 députés à l'issue du second tour des élections législatives. La coalition Nupes menée par la France Insoumise pourrait accaparer entre 180 et 210 sièges. Le RN de Marine Le Pen devrait réussir à constituer un groupe parlementaire de 20 à 40 sièges. Les sondages à l'échelle du pays camouflent des réalités locales délicates, comme par exemple à Marnes-la-Coquette. Dimanche 12 juin à l'occasion du 1er tour de la législative, les citoyens de Marnes-la-Coquette ont plébiscité la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui a raflé 44,18% des suffrages. Elle est arrivée devant les candidats Les Républicains et Reconquête ! Qui captent respectivement 21,57% et 11,37% des votes.

13:30 - L'abstention est attendue tout autant que les résultats des législatives 2022 à Marnes-la-Coquette Au cours des précédentes consultations politiques, les 1854 habitants de cette ville ont laissé entrevoir leurs préférences de vote. Il y a 5 ans, à l'occasion des élections législatives, le taux d'abstention s'élevait à 45,1% des électeurs de Marnes-la-Coquette au premier tour, contre un taux d'abstention de 37,12% au tour deux. Faire tamponner sa carte électorale n'étant pas une priorité pour les Français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record pour ce second tour d'élections législatives ? Les chiffres de l'Hexagone en 2017 étaient les suivants : la participation aux élections législatives françaises représentait 42,64% au second round, six points de plus qu'au premier tour.