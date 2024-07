Résultat des législatives 2024 à Chaville : les premiers chiffres du 2e tour

17:58 - Analyse socio-économique de Chaville : perspectives électorales

Les données démographiques et socio-économiques de Chaville mettent en lumière des tendances évidentes qui pourraient affecter les résultats des législatives. Dans la ville, 18,44% des résidents sont des enfants, et 6,47% de 75 ans et plus. La répartition démographique peut agir sur les priorités des directives, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Le pourcentage important de cadres et de professions intellectuelles supérieures, représentant 45,95%, révèle une population possédant un niveau d'éducation élevé. D'autres part, la présence d'une population immigrée de 14,81% et d'une population étrangère de 9,89% fait ressortir les défis des politiques migratoires et d'intégration en France. Le pourcentage d'étudiants, de 7,58% à Chaville, met en exergue la présence d'une population jeune et éduquée, en quête de formation et de développement personnel.