19:37 - Quel résultat aux législatives de Marnes-la-Coquette pour le bloc de gauche ? Jean-Luc Mélenchon avait enregistré 10,65% des suffrages au 1er tour de la dernière présidentielle dans l'unique bureau de vote de Marnes-la-Coquette le dimanche 10 avril. Et c'est sans compter les suffrages en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui étaient tombés à respectivement 4,39% et 0,84% au premier tour de la présidentielle. La coalition de gauche peut donc espérer un total théorique de 15,88% à Marnes-la-Coquette pour ce premier tour des législatives.

16:30 - Les enquêtes d'opinion, un indice aussi pour le résultat des législatives 2022 à Marnes-la-Coquette ? La Nupes et la majorité présidentielle ont vu leur écart se rapprocher dans les sondages jusqu'à arriver à 1 minuscule point juste avant la période de réserve, avec un Rassemblement national très proche, non loin des 20%. Ces tendances nationales des dernières semaines auront probablement une résonnance sur le résultat des législatives à Marnes-la-Coquette. Mais impossible d'ignorer les particularités locales. Or à Marnes-la-Coquette, Emmanuel Macron terminait en tête de l'élection présidentielle 2022 avec 45,98% des voix au 1er round, devant Éric Zemmour à 15,23%. Arrivaient ensuite, avec 13,08%, Valérie Pécresse et enfin, à 10,65%, Jean-Luc Mélenchon.

14:30 - La participation sera étudiée autant que les résultats aux législatives 2022 à Marnes-la-Coquette Ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des législatives à Marnes-la-Coquette, qu'en sera-t-il de la participation ? La perte de pouvoir d'achat et ses retombées sur le quotidien des familles seraient de nature à faire le jeu du camp de l'abstention à Marnes-la-Coquette. Il y a deux mois, au second tour de l'élection présidentielle, le pourcentage de participation s'était élevé à 81,34% des inscrits sur les listes électorales de la commune, contre un taux de participation de 85,63% au premier tour, ce qui représentait 1 073 personnes. Pour rappel, au niveau du pays, le pourcentage de participation à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle.

11:30 - À Marnes-la-Coquette, le score de l'abstention à l'occasion des législatives sera un élément décisif Se déplacer dans les bureaux de vote n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention établira-t-elle un nouveau record en ce 12 juin ? Pour rappel, à l'échelle nationale en 2017, le pourcentage d'abstention aux législatives représentait 51,30% au premier tour et 57,36% au deuxième tour. L'analyse des précédentes consultations démocratiques permet de comprendre davantage le vote des habitants de cette commune. Cinq ans plus tôt, durant les élections législatives, 62,88% des électeurs de Marnes-la-Coquette avaient participé au vote au premier tour. Le taux de participation était de 54,9% pour le second tour.