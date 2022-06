Résultat de la législative à Marsac-sur-l'Isle : en direct

12/06/22 11:27

Quel sera le résultat des législatives à Marsac-sur-l'Isle ( Dordogne ) ? Elles se dérouleront précisément les 12 et 19 juin prochains. Durant la présidentielle de 2022, c'est Marine Le Pen qui avait décroché 29,8% des suffrages au premier tour à Marsac-sur-l'Isle, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Le chef de l'Etat de nouveau en fonction et l'ancien député européen avaient obtenu 23,7% et 19,1% des voix. Au contraire du premier tour de scrutin, Emmanuel Macron avait remporté le second tour grâce à 50,5% des votes. Marine Le Pen avait rassemblé 49,5% des voix. Le RN peut espérer à nouveau un bon score dans cette commune où Marine Le Pen est parvenue en première place du premier tour en avril dernier.