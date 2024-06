Résultat des législatives à Mathay : l'élection 2024 en direct

12:09 - Taux de participation aux dernières élections législatives à Mathay : quelles tendances ?

Comment votent ordinairement les électeurs de cette ville ? Il y a trois semaines, lors des précédentes européennes, parmi les 1 831 personnes en âge de voter à Mathay, 57,78% s'étaient rendues dans l'isoloir, à comparer avec une participation de 49,37% en 2019. Pour rappel, dans la ville, la participation aux élections législatives 2022 atteignait 48,88% au premier tour et seulement 45,33% au second tour. Pour le premier tour de la présidentielle, le taux de participation avait représenté 76,97% au sein de la ville, à comparer avec un taux de participation de 75,05% au second tour, ce qui représentait 1 372 personnes.