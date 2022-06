Résultat de la législative à Mauges-sur-Loire : en direct

12/06/22 17:08

Afin de comprendre un peu mieux le vote des citoyens de cette agglomération, il est indispensable d'analyser les résultats des rendez-vous électoraux précédents. Durant les dernières législatives, 55,03% des personnes en capacité de participer à une élection à Mauges-sur-Loire avaient pris part à l'élection au premier tour. La participation était de 46,11% pour le second tour. Choisir son futur député n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention établira-t-elle un nouveau record aujourd'hui ? Pour rappel, au niveau de la France en 2017, le pourcentage de participation aux législatives représentait 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au second tour.

Qu'en sera-t-il de l'abstention ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des élections législatives à Mauges-sur-Loire ? La baisse du pouvoir d'achat pourrait détourner l'attention des électeurs de Mauges-sur-Loire du vote. Pour le second tour de l'élection présidentielle, parmi les 14 369 personnes en âge de voter au sein de l'agglomération, 79,98% s'étaient rendues aux urnes. La participation était de 79,23% au premier tour, c'est-à-dire 11 385 personnes. Pour comparer, au niveau de la France, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, plus qu'en 2017.

La Nupes et la majorité présidentielle ont vu leur écart se rapprocher dans les enquêtes d'opinion jusqu'à arriver à 1 minuscule point avant la fin de campagne (27% contre 28% selon le dernier sondage), avec un Rassemblement national très proche, au-dessus de 19%. Ces indicateurs des ultimes semaines auront sans doute une résonnance sur le résultat des législatives à Mauges-sur-Loire. Mais il convient tout de même de tenir compte des habitudes locales. Avec 39,67% des votes exprimés, à Mauges-sur-Loire cette fois, Emmanuel Macron avait obtenu la première position à la dernière élection présidentielle. Marine Le Pen terminait en deuxième position à 20,27%, surclassant Jean-Luc Mélenchon à 15,41% et Yannick Jadot à 5,12%. Néanmoins, à l'échelle du pays, on retrouvait Emmanuel Macron à un peu moins de 28%, Marine Le Pen à 23,15%. Le leader de LFI terminait juste en dessous de 22%.

Le 10 avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait obtenu 39,7% des suffrages au premier tour à Mauges-sur-Loire, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. L'actuelle députée de la onzième circonscription du Pas-de-Calais et l'ex-député européen avaient obtenu 20,3% et 15,4% des suffrages. Le choix des électeurs de Mauges-sur-Loire était resté identique au deuxième tour en faveur d'Emmanuel Macron (67,0% des suffrages), laissant donc à Marine Le Pen 33,0% des votes. Le président de la République sera-t-il à même de remporter une majorité de l'hémicycle au vu des votes qu'il a recueillis dans cette agglomération dès le premier tour de la présidentielle ? Comme partout en France, les électeurs de Mauges-sur-Loire seront invités à contribuer aux résultats des législatives le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Quel prétendant soutiendront-ils ?