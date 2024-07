Résultat des législatives 2024 à Beaupréau-en-Mauges : les premiers chiffres du 2e tour

17:59 - Les enjeux locaux de Beaupréau-en-Mauges : tour d'horizon démographique

Dans le cadre de la campagne électorale législative, Beaupréau-en-Mauges se présente comme une commune dynamique et active. Avec ses 23 639 habitants, cette ville cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 1 136 entreprises démontrent une économie favorable. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (87,37%) montre le poids des problématiques de transport et d'infrastructure dans les interrogations des votants. Avec 245 résidents étrangers, Beaupréau-en-Mauges se classe comme un exemple de son ouverture au monde. Malgré un taux de chômage de 7,71%, la ville révèle un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2053,01 euros par mois. En conclusion, à Beaupréau-en-Mauges, les intérêts locaux rejoignent ceux de l'Hexagone.