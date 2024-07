Résultat des législatives 2024 à Orée d'Anjou : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Les défis socio-économiques d'Orée d'Anjou et leurs implications électorales

Au cœur de la campagne électorale législative, Orée d'Anjou se présente comme une commune dynamique et vivante. Avec ses 16 709 habitants, cette agglomération est perçue comme un symbole d'ouverture. La pluralité socio-économique se reflète dans ses 858 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 8 920 foyers fiscaux. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une automobile (85,85%) montre le poids des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des citoyens. Orée d'Anjou abrite une communauté diversifiée, avec ses 217 résidents étrangers, enrichissant la dimension sociale et culturelle de la ville. Au sein de cette diversité sociale, près de 41,51% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 686,60 euros pourrait devenir un défi financier pour la commune. Orée d'Anjou manifeste la vigueur et les valeurs d'un pays en pleine transformation.