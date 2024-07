Résultat des législatives 2024 à Montrevault-sur-Èvre : les premiers chiffres du 2e tour

L'une des clés des élections législatives est sans aucun doute la participation. Les résidents de Montrevault-sur-Èvre ont participé au premier tour des élections législatives 2024 à hauteur de 66,61%. Pour mémoire, le taux de participation aux élections législatives 2022 atteignait 42,23% au premier tour et 39,52% au second tour. A l'occasion du deuxième tour de la présidentielle, 77,07% des personnes habilitées à participer à une élection dans l'agglomération avaient pris part au scrutin, contre une participation de 76,2% au premier tour, ce qui représentait 9 060 personnes. Les habitants des grandes et moyennes communes votent couramment moins que dans les petites, la tendance peut-elle évoluer pour les législatives à Montrevault-sur-Èvre ?

17:29 - Montrevault-sur-Èvre et législatives : démographie, économie et enjeux électoraux

A la mi-journée des élections législatives, Montrevault-sur-Èvre foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 15 755 habitants, cette agglomération cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. La pluralité socio-économique se reflète dans ses 753 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 8 587 foyers fiscaux. Dans l'agglomération, 35% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 8,9% sont des personnes âgées, ce qui pourrait agir sur les orientations des mesures en ce qui concerne l'éducation et la santé. La population étrangère de 127 personnes (0,81%) apporte une richesse culturelle précieuse. Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 6,98%, la commune affiche un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 25 033 euros/an. Montrevault-sur-Èvre incarne la vivacité et les valeurs d'un pays en transition.