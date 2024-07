Résultat des législatives 2024 à Bégrolles-en-Mauges (49122) – 2e tour [PUBLIE]

Le poids des bulletins dans l'urne pour la formation RN portée par Jordan Bardella ce soir sera la clé du scrutin au niveau local pour cette élection législative 2024. Alors qu'à l'échelle du pays, les résultats du Rassemblement national ont grimpé à plus de 30% des suffrages aux élections législatives le 30 juin, soit environ 15 points de plus qu'en 2022, la progression locale apparaît décuplée. Le parti frontiste a en effet déjà glané 17 points sur place entre 2022 et 2024. En tenant compte des reports de voix, on peut déduire que le RN sera vainqueur à Bégrolles-en-Mauges ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

17:29 - Tendances démographiques et électorales à Bégrolles-en-Mauges : ce qu'il faut retenir

Quel portrait faire de Bégrolles-en-Mauges, à quelques heures de l'annonce des résultats des législatives ? Dotée de 835 logements pour 2 120 habitants, la densité de la commune est de 137 habitants par km². Avec 80 entreprises, Bégrolles-en-Mauges offre un environnement favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la commune, 39% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 4,61% ont 75 ans et plus, ce qui peut agir sur les orientations des politiques, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Les habitants, comprenant une proportion de 33,87% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en se mobilisant pour les élections ? Dans cette diversité sociale, près de 40,06% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 934,10 € pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. À Bégrolles-en-Mauges, où la jeunesse équivaut à 39% de la population, les élections symbolisent l'opportunité d'un avenir collectif et florissant.