En direct

19:02 - Quel résultat à Mauléon pour la coalition emmenée par Jean-Luc Mélenchon avec ses alliés ? Les votants de Mauléon avaient concédé 12,42% de leurs votes à Jean-Luc Mélenchon, pour le premier tour de l'élection présidentielle 2022. Les transferts des suffrages écologistes et socialistes sont aussi à considérer ce 12 juin dans la zone. Yannick Jadot et Anne Hidalgo se sont trouvés à respectivement 4,27% et 1,66% au premier tour de la présidentielle. Soit un potentiel de 18,35% pour le bloc des Insoumis et de leurs alliés dans la commune.

16:30 - Que peuvent enseigner les grandes tendances des législatives 2022 pour Mauléon ? Les dynamiques nationales des dernières semaines auront probablement une résonnance sur les législatives à Mauléon ce dimanche. Mais impossible de faire abstraction des particularités locales. La majorité LREM-Ensemble a vu son score reculer tout près de la Nupes dans les sondages avant la trêve. Le Rassemblement national, pour sa part, a courru après les 20%. A l'issue du premier tour de la dernière présidentielle, à Mauléon, Emmanuel Macron se hissait à la meilleure place avec 40,4% des voix, devant Marine Le Pen à 21,11%. On trouvait plus loin Jean-Luc Mélenchon, en troisième position à 12,42% et Éric Zemmour à 5,12%. Par contre à l’échelle nationale, Emmanuel Macron achevait ce premier round avec près de 28% des voix, devant Marine Le Pen à 23,15% et Jean-Luc Mélenchon à près de 22%.

14:30 - À Mauléon, la grande inconnue de ces élections législatives 2022 demeure l'abstention À Mauléon, l'une des grandes inconnues de ces élections législatives sera à n'en pas douter la participation. La situation géopolitique actuelle serait capable de détourner l'attention des électeurs de Mauléon de leur devoir civique. En avril 2022, pour le second tour de l'élection présidentielle, sur les 5 752 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 80,43% avaient pris part au scrutin. La participation était de 81,75% au premier tour, soit 4 702 personnes. Pour rappel, à l'échelle de la France, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, plus qu'en 2017.

11:30 - A l'annonce des résultats des élections législatives 2022, quels seront les pourcentages de participation à Mauléon ? Avec une participation qui baisse continuellement depuis les années 1970 lors des législatives, le rendez-vous électoral de juin 2022 va-t-il établir un nouveau record ? A l'échelle nationale, la participation était déjà scrutée au premier round des élections législatives de 2017. Elle représentait 17,75% à 12 heures et seulement 40,75% à 17 h. Afin de comprendre le vote des habitants de cette agglomération, il est indispensable d'observer les résultats des rendez-vous électoraux précédents. En 2017, à l'occasion des législatives, sur les 5 739 inscrits sur les listes électorales à Mauléon, 55,79% avaient participé à l'élection au premier tour, contre un taux de participation de 45,09% au deuxième tour.