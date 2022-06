Résultat de la législative à Maulévrier : en direct

En direct

19:24 - Que peut espérer la Nupes pour ces législatives à Maulévrier ? Ce que feront les électeurs de Jean-Luc Mélenchon et de la gauche sera une clé du résultat de ces législatives 2022, à Maulévrier comme dans le reste du pays. Cet électorat représentait 12,29% des suffrages le 10 avril dernier dans la localité. Et c'est sans compter les votes du PS et d'EELV. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient obtenu respectivement 5,49% et 1,87% au premier tour de l'élection présidentielle. Ce qui donne un total espéré de 19,65% pour le bloc des Insoumis et de leurs alliés.

16:30 - Que peuvent enseigner les sondages des législatives 2022 pour Maulévrier ? Les dynamiques nationales des ultimes semaines auront sans doute un écho sur les législatives à Maulévrier dimanche. Mais on ne pourra faire abstraction des spécificités locales. L'alliance des Insoumis et de ses alliés de gauche a tutoyé la majorité présidentielle dans les intentions de vote avant l'interdiction de sortir toute nouvelle enquête (27% contre 28% dans le sondage Ipsos-Sopra-Steria). Dans le même temps, le RN de Marine Le Pen a passé la barre des 19%. Le résultat de l'élection présidentielle 2022 au premier tour, à Maulévrier cette fois, se terminait avec, en tête, Emmanuel Macron avec 44,49% des suffrages. En seconde position, on trouvait Marine Le Pen à 19,75%, puis Jean-Luc Mélenchon à 12,29% et Yannick Jadot à 5,49%.

14:30 - Quelles conséquences aura la participation sur les résultats des législatives à Maulévrier ? À Maulévrier, l'une des clés des législatives 2022 sera l'abstention. A l'échelle nationale, la participation était déjà un sujet central en avril. Elle s'élevait à 25,48% le midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017. Il y a deux mois, pour le second tour de la présidentielle, parmi les 2 374 personnes en âge de voter dans la ville, 79,61% avaient pris part au vote, à comparer avec une participation de 78,64% au premier tour, soit 1 867 personnes. La guerre aux portes de l'Europe serait de nature à pousser les habitants de Maulévrier (49360) à se désintéresser de l'élection.

11:30 - A l'annonce des résultats des législatives, quels seront les taux de participation à Maulévrier ? Les résultats des législatives 2022 sont autant espérés que le pourcentage d'abstention qui est souvent très élevé durant de ce type de rendez-vous électoral. Les chiffres de l'Hexagone en 2017 étaient les suivants : l'abstention aux élections législatives représentait 51,30% au premier tour et 57,36% au second tour, c’était plus qu’en 2012. L'analyse des résultats des précédentes consultations politiques permet de cerner davantage le vote des habitants de cette ville. Cinq ans plus tôt, durant les législatives, 2 355 électeurs de Maulévrier avaient participé au vote au premier tour (soit 49,68%), contre une participation de 41,57% pour le second round.