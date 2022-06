En direct

18:43 - Le bloc de gauche est arrivée sur la 2e marche dimanche dernier à Mauvezin Le nombre de votants du bloc des Insoumis et des alliés de Jean-Luc Mélenchon à gauche reste une des questions clés de ces élections législatives en France. Cet électorat représentait 17,85% des suffrages dans la commune il y a une semaine. Mais ce premier résultat est toutefois à évaluer au regard des voix de gauche qui pouvaient logiquement échoir à la Nupes après l'élection présidentielle. Or à Mauvezin, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel se sont trouvés à respectivement 19,37%, 2,64%, 3,09% et 3,62% le 10 avril. Ce sont donc 28,72% d'électeurs en réalité que pouvait viser le bloc LFI-PS-EELV-PC pour ces législatives à Mauvezin.

15:30 - À Mauvezin, les candidats Divers gauche plébiscités Selon une étude Ifop-Fiducial pour LCI publiée ce 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait obtenir entre 265 et 300 sièges au terme du second tour des élections législatives. La Nupes menée par la France Insoumise devrait rafler entre 180 et 210 députés. Les Républicains garderaient entre 40 et 65 sièges. Le Rassemblement national devrait réussir à monter son propre groupe parlementaire de 20 à 40 députés. Il convient cependant de tenir compte des spécificités locales, comme par exemple à Mauvezin. Les candidats Divers gauche ont enregistré 33,84% des votes lors du 1er round de la législative le 12 juin dernier. En seconde place, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale ramasse 17,85% des votes. Quant à elle, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) capte 16,76% des voix.

13:30 - La participation reste la grande inconnue de ces législatives 2022 à Mauvezin Les résultats des législatives 2022 sont autant attendus que le taux de participation qui est toujours trop bas durant de ce type d'élection. Voici les chiffres de 2017 au niveau du pays : le taux d'abstention aux élections législatives françaises représentait 57,36% au second round, 6% de plus qu'au premier tour. L'analyse des résultats des rendez-vous électoraux précédents est l'occasion de se faire une idée du vote des électeurs de cette localité. Durant les élections législatives de 2017, 54,04% des inscrits sur les listes électorales de Mauvezin avaient pris part au vote au second round, en d’autres termes seulement 863 électeurs s'étaient déplacés dans les bureaux de vote.