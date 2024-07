Résultat des législatives 2024 à l'Isle-Jourdain : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Élections législatives à l'Isle-Jourdain : un éclairage démographique

À l'Isle-Jourdain, les données démographiques et socio-économiques déterminent le paysage politique et peuvent influencer les élections législatives. Avec un pourcentage de 35% de résidents âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 8,12%, la jeunesse et les personnes sans emploi constituent des segments démographiques cruciaux. Un salaire moyen mensuel net de 2565,94 € par mois souligne l'importance des questions sur le niveau de vie dans les préoccupations des 3 485 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (21,7%) met en lumière des impératifs de soutien familial, alors que le taux de salariés en CDD (6,74%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Les chiffres sur l'instruction à l'Isle-Jourdain mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 19,59% des habitants ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. La France devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.