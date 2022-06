Résultat des législatives à Mauvezin - Election 2022 (32120) [PUBLIE]

L'analyse des dernières élections est l'occasion de comprendre le vote des électeurs de cette commune. Cinq ans plus tôt, à l'occasion des législatives, le pourcentage d'abstention avait atteint 45,96% au premier tour au niveau de Mauvezin, à comparer avec une abstention de 43,55% au second round. Avec une abstention qui continue de grimper depuis les années 1970 lors des législatives, le scrutin de 2022 va-t-il établir un nouveau record ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà un sujet majeur au premier tour des élections législatives de 2017. Elle se chiffrait à 17,75% à 12 h et seulement 40,75% à 17 heures.

L'une des grandes inconnues de ce scrutin législatif 2022 sera immanquablement l'abstention à Mauvezin. L'inflation et ses retombées sur le moral des foyers français seraient par exemple capables de bénéficier à l'abstention à Mauvezin. Il y a 2 mois, à l'occasion du second tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage d'abstention avait représenté 21,32% au niveau de la ville. L'abstention était de 19,53% au premier tour. Pour mémoire, au niveau de la France, l'abstention à l'élection présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour.

Les indicateurs nationaux des dernières heures auront probablement une résonnance à Mauvezin. Mais impossible de faire abstraction des habitudes locales. L'alliance LREM-Ensemble a baissé à un trait de la coalition de gauche emmenée par Jean-Luc Mélenchon dans les sondages juste avant la période de réserve (28% contre 27% selon le dernier sondage). Le Rassemblement national, lui, est venu coller les 20%. Or Marine Le Pen avait obtenu la tête du vote à l'issue de la dernière élection à Mauvezin avec 25,62% des votes, au premier round. Emmanuel Macron arrivait deuxième à 23,59%, surclassant Jean-Luc Mélenchon à 19,37% et Jean Lassalle à 8,29%.

Ce que choisiront les électeurs de Jean-Luc Mélenchon et de la gauche sera une des énigmes de ces législatives, à Mauvezin comme dans le reste du pays. Cet électorat représentait 19,37% des suffrages lors de la présidentielle dans la ville. Mais il faut encore y ajouter les votes de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui se sont trouvés à respectivement 2,64% et 3,09% au 1er tour de la présidentielle. La Nupes peut donc espérer glaner 25,1% à Mauvezin pour ces élections légilsatives.

Les inscrits sur les listes électorales de Mauvezin ( Gers ) prendront à nouveau la direction des bureaux de vote en 2022. Ils seront priés de participer aux élections législatives 2022 qui auront lieu les 12 et 19 juin 2022. Pour quel candidat pencheront-ils ? Lors de l'élection présidentielle 2022, Marine Le Pen avait amassé 25.62% des suffrages au premier tour à Mauvezin, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Le fondateur du parti "La République En Marche" et l'ancien ministre délégué à l'Enseignement professionnel du gouvernement Jospin avaient obtenu 23.59% et 19.37% des suffrages. Au contraire du premier tour, Emmanuel Macron avait remporté le second tour avec 52.70% des votes. Marine Le Pen avait dû se contenter de 47.30% des votes. Les citoyens de cette ville s'en remettront-ils de nouveau à Marine Le Pen et choisiront-ils un candidat du Rassemblement national à l'Assemblée nationale à l'image du premier tour de l'élection présidentielle ?