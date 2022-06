Résultat des législatives à Mazan - Election 2022 (84380) [PUBLIE]

12/06/22 21:33

Résultat des législatives 2022 à Mazan

Le résultat des élections législatives 2022 à Mazan est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans le Vaucluse

Résultat de la législative dans la 3ème circonscription du Vaucluse

Le résultat de la législative à Mazan a été publié par le ministère de l'Intérieur. La candidature Rassemblement National décroche la première place chez les électeurs votant dans la 3ème circonscription du Vaucluse demeurant à Mazan. Attention, le résultat de la législative dans cette circonscription peut encore basculer si les électeurs des 14 autres communes qui en font partie votent différemment de ceux de Mazan. Hervé de Lépinau a enregistré 34% des suffrages à l'échelle de la ville. Il précède Adrien Morenas (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Muriel Duenas (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui recueillent respectivement 29% et 18% des votes. L'abstention atteint 51% des habitants figurant sur les listes électorales dans la commune pour la 3ème circonscription du Vaucluse (2 579 votants).

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Mazan Hervé de Lépinau Rassemblement National 34,35% 34,42% Adrien Morenas Ensemble ! (Majorité présidentielle) 20,56% 28,98% Muriel Duenas Nouvelle union populaire écologique et sociale 17,90% 17,64% Christophe Tonnaire Les Républicains 6,91% 6,15% Christian Montagard Reconquête ! 6,74% 5,47% Bernard Maunier Ecologistes 2,96% 1,98% Sarah Rougeau Ecologistes 2,14% 1,31% Laurent Charbonnel Droite souverainiste 1,70% 1,15% Patricia Rogier Ecologistes 1,68% 0,56% Rolland Gontard Divers 1,61% 1,23% Bertrand Helleu Divers extrême gauche 1,32% 0,52% Solène Vivier Régionaliste 1,11% 0,40% Chantal Bonello Divers extrême gauche 1,02% 0,20% Participation au scrutin Circonscription Mazan Taux de participation 47,28% 48,58% Taux d'abstention 52,72% 51,42% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,33% 1,55% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,77% 0,66% Nombre de votants 37 254 2 579

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Mazan sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 18:57 - Que peut espérer le bloc LFI-PS-EELV pour ces législatives à Mazan ? Dans les 4 bureaux de vote de Mazan, les voix de Jean-Luc Mélenchon au premier tour de la présidentielle seront peut être décisives ce dimanche pour les élections législatives. Le candidat insoumis avait obtenu 14,79% des suffrages lors de la présidentielle dans la localité. Les conversions des votes d'EELV et du PS sont aussi à considérer ce soir dans la zone. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 3,92% et 1,39% au premier tour de la présidentielle. Autrement dit un total estimé à 20,1% pour la Nupes. 16:30 - Les sondages d'intentions de vote, un indice aussi pour le résultat des législatives 2022 à Mazan ? La majorité présidentielle et la coalition de gauche portée par Jean-Luc Mélenchon ont vu leur écart se resserrer dans les sondages jusqu'à descendre à 1 minuscule point avant l'interdiction de sortir tout nouveau sondage (27% contre 28% selon le dernier Ipsos pour France TV et Radio France), devant un Rassemblement national troisième, au-delà de 19%. Ces mouvements des dernières heures se répéteront certainement sur le résultat des législatives à Mazan dimanche. Mais impossible de faire abstraction des habitudes locales. Avec 30,36% des votes exprimés, au premier round à Mazan cette fois, Marine Le Pen avait atteint la première position au dernier scrutin présidentiel. Emmanuel Macron terminait à la deuxième place à 24,43%, surclassant Jean-Luc Mélenchon à 14,79% et Éric Zemmour à 10,79%. 14:30 - Le chiffre le plus attendu de ces législatives 2022 à Mazan reste l'abstention Ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des législatives à Mazan, qu'en sera-t-il de la participation ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée en avril. Elle s'élevait à 25,48% le midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour. A l'occasion du second tour de la présidentielle, sur les 5 274 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 24,14% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, contre un taux d'abstention de 24,84% au premier tour. Les études rapportent que l'abstention est la plupart du temps plus élevée chez les jeunes, cette situation peut-elle changer pour des législatives ? 11:30 - Au moment des résultats des élections législatives 2022, quels seront les pourcentages de participation à Mazan ? Plus d'un électeur sur deux ne s'est pas déplacé pour les législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle en 2022 ? Les chiffres de l'Hexagone en 2017 parlent d'eux-mêmes, le taux d'abstention aux élections législatives représentait 51,30% au premier tour et 57,36% au deuxième tour. Pour se faire une idée du vote des électeurs de cette agglomération, il est indispensable d'observer les résultats des consultations politiques passées. Il y a 5 ans, pendant les législatives, 53,87% des électeurs de Mazan avaient boudé les urnes au premier tour. Le taux d'abstention était de 49,39% pour le tour deux. 09:30 - Les paramètres clés des élections législatives 2022 à Mazan Il y a déjà plusieurs heures qu'on vote à Mazan et il y a encore du temps pour se prononcer puisque les bureaux de vote de la métropole restent ouverts jusqu'à 18 heures. Ce sont 13 hommes et femmes qui sont candidats dans la circonscription correspondant à la commune, un chiffre plutôt supérieur à celui des candidatures dans les autres circonscriptions de France.

Législatives 2022 à Mazan : les enjeux

Comme partout dans le pays, les citoyens de Mazan seront amenés à contribuer à l'élection de leur député les 12 et 19 juin 2022. Vers quel prétendant iront-ils ? Le Rassemblement National a une carte à jouer dans cette ville où Marine Le Pen est parvenue en pole position du premier tour en avril dernier. Au moment de la présidentielle 2022, Marine Le Pen avait amassé 30% des votes au premier tour à Mazan. L'ancienne députée européenne avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 24% et 15% des suffrages. Au second tour comme au premier, Marine Le Pen était arrivée en tête du résultat de la présidentielle de Mazan grâce à 53% des voix, cédant donc à Emmanuel Macron 47% des suffrages.