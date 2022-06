Résultat des législatives à Meaux - Election 2022 (77100) [PUBLIE]

14/06/22 15:56

Le résultat de l'élection législative 2022 à Meaux est à présent connu. La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale décroche la première place chez les 28784 citoyens inscrits dans la 6ème circonscription de Seine-et-Marne et habitant à Meaux. Reste encore à déterminer si les habitants des 53 autres communes faisant partie de cette circonscription législative voteront comme ceux de Meaux. Valérie Delage a engrangé 33% des votes. Hamida Rezeg (Les Républicains) et Béatrice Roullaud (Rassemblement National) récupèrent 19% et 18% des votes. Le taux d'abstention parmi les électeurs habilités à se rendre aux bureaux de vote dans la commune à l'échelle de la 6ème circonscription de Seine-et-Marne s'élève à 62% (11 021 votants).

Pendant la présidentielle 2022, c'est Jean-Luc Mélenchon qui avait obtenu 37,54% des voix au premier tour à Meaux, devant Emmanuel Macron et Marine Le Pen. L'ex-banquier de la Banque Rothschild et la finaliste perdante de la dernière élection avaient obtenu 21,02% et 19,66% des suffrages. Jean-Luc Mélenchon ayant été privé de finale, Emmanuel Macron avait remporté le deuxième tour grâce à 60,82% des votes. Marine Le Pen avait dû se contenter de 39,18% des suffrages. La nouvelle coalition de partis de gauche recevra-t-elle la confiance des votants de cette ville comme au premier tour de l'élection présidentielle ? Les inscrits sur les listes électorales de Meaux prendront à nouveau la direction de leur bureau de vote en 2022. Ils seront priés de participer aux législatives 2022 qui se tiendront le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Pour quel prétendant voteront-ils ?