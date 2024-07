Résultat des législatives 2024 à Juilly (77230) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:11 - Un vote de gauche estimé entre 26% et 26,77% à Juilly pour ces législatives La tendance à gauche est aussi à prendre en compte lors du second tour de ces élections législatives, puisqu'on ne connaît pas le parti pris de ceux qui avaient voté pour le Nouveau Front populaire la semaine dernière. Au premier tour, ce sont 28,06% des votes qu'a glanés l'ensemble à l'échelle nationale, alors que la Nupes en avait récolté moins de 26% en 2022. A l'occasion du premier tour des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part enregistré 26,77% des voix à Juilly. Un score qui n'a pas évolué par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022 (26,69%). Rendez-vous dans quelques minutes pour savoir si la gauche a dépassé ou non son résultat de 2022 lors du second tour, soit 42,97% à l'époque.

20:58 - Le Rassemblement national en pôle position à Juilly pour les législatives La part des électeurs du RN sera un point d'observation clé pour cette élection législative 2024 à l'échelle locale, comme dans le reste du pays. L'étiquette Rassemblement national pourrait atteindre la victoire à Juilly lors du second tour de ces législatives si la situation établie lors des élections du 9 juin se reproduit localement. Le Rassemblement national est même crédité de 210 à 250 sièges dans l'Hexagone, soit 150 de plus environ qu'en 2022. Une dynamique qui s'appliquera dans la commune avec une élu ce dimanche 7 juillet ? L'extrapolation est simpliste, mais cela reste cohérent compte tenu de la progression du mouvement dans la zone. Le RN a en effet déjà gagné 14 points ici, entre la situation en 2022 et celle de 2024 au premier tour.

20:29 - Des élections législatives positives pour le RN il y a deux ans Le poids des bulletins dans l'urne pour la formation incarnée par Jordan Bardella ce dimanche sera en conséquence un enjeu pour le second tour de cette élection législative 2024 à l'échelle locale. Dans un contexte encore plus favorable en 2024 qu'en 2022, le mouvement lepéniste va-t-il de nouveau s'imposer à Juilly ? Le RN arrivait déjà en première position à Juilly il y a deux ans lors des législatives. C'est en effet Béatrice Roullaud qui se classait en tête au premier tour avec 37,90% dans la commune. La victoire devait finalement lui échoir au second tour dans le secteur, avec 57,03%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 42,97%.

20:05 - Quel résultat pour le RN aux législatives à Juilly ? Lors du 1er round de la législative dimanche 30 juin 2024, les citoyens de Juilly ont placé en tête Béatrice Roullaud (Rassemblement National), qui a enregistré 51,28% des votes. Amal Bentounsi (Front populaire) et Régis Sarazin (Divers droite) suivaient en recevant 26,77% et 19,16% des électeurs. Béatrice Roullaud était aussi en tête dans la 6ème circonscription de Seine-et-Marne dans son ensemble, avec cette fois 40,81%, devant Amal Bentounsi avec 30,22% et Régis Sarazin avec 26,7%.

19:21 - L'abstention analysée avec attention à Juilly Dans l'attente des résultats définitifs, que nous disent les chiffres de l'abstention de cette localité lors des consultations démocratiques passées ? En comparaison des européennes de début juin, l'abstention au 1er tour des élections législatives 2024 à Juilly a diminué, atteignant 33,99%. Au moment du scrutin européen du mois de juin 2024, 51,38% des électeurs de Juilly avaient effectivement boudé les urnes. L'abstention était de 50,77% en 2019. Pour comparer, à l'échelle du pays, l'abstention aux élections européennes 2024 atteignait 49% lors de l'unique tour du scrutin.

18:35 - À Juilly, la participation était de 66,01% lors de la 1ère étape des élections législatives Le niveau de participation est immanquablement l'un des facteurs clés de ce scrutin législatif. Les résidents de Juilly ont participé au 1er tour des législatives 2024 à hauteur de 66,01%. En avril 2022, au deuxième tour de la dernière présidentielle, 72,97% des électeurs habilités dans la commune avaient participé au vote. Le taux de participation était de 77,37% au premier tour, c'est-à-dire 1 108 personnes. Pour rappel, le pourcentage de participation aux législatives 2022 atteignait 40,56% au premier tour. Au second tour, 39,37% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Les habitants des petites communes se déplacent toujours plus que dans les grandes, cette situation peut-elle changer pour les législatives à Juilly ?

17:29 - L'avenir de la France se dessine aussi à Juilly La démographie et la situation socio-économique de Juilly déterminent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les élections législatives. La répartition démographique pourrait avoir un effet sur les orientations des politiques, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Dans la commune, 20,02% des résidents sont des enfants, et 3,57% de plus de 75 ans. Un salaire moyen mensuel net de 2483,87 €/mois montre le poids des questions sur la qualité de vie dans les préoccupations des 578 votants. De surcroît, la présence d'une population immigrée de 9,17% et d'une population étrangère de 4,76% fait ressortir les défis des politiques migratoires et d'intégration en France. Le taux d'étudiants, de 7,92% à Juilly, met en exergue la présence d'une population jeune et dynamique, en quête de formation et de développement personnel.