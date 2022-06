Résultat de la législative à Médréac : 2e tour en direct

19/06/22 18:55

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Médréac sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Médréac. En direct 18:55 - Le bloc Insoumis avait terminé en tête la semaine passée à Médréac Le bloc LFI-PS-EELV-PC partait avec un potentiel théorique de 29,88% à Médréac avant ces légilsatives. L'équivalent du cumul des scores Mélenchon-Jadot-Roussel-Hidalgo lors de la présidentielle. Le candidat insoumis dans la circonscription a pourtant cumulé 34,41% des suffrages sur place il y a 7 jours. De quoi offrir tout de même la première place à la Nupes. 15:30 - La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale peut-elle gagner à Médréac ? A en croire une étude Ifop-Fiducial pour LCI diffusée ce 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait décrocher entre 265 et 300 sièges à l'issue des élections législatives. Le camp mené par la France Insoumise pourrait accaparer entre 180 et 210 députés. Le Rassemblement national devrait réussir à constituer son propre groupe parlementaire de 20 à 40 députés. Il faudra bien entendu prendre en compte les particularités locales, comme à Médréac. La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale a enregistré 34,41% des votes le 12 juin dernier lors du 1er tour des législatives. En 2e position, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) reçoit 26,29% des suffrages. Quant à elle, la candidature Rassemblement National obtient 16,78% des suffrages. 13:30 - L'abstention va-t-elle battre un nouveau record à Médréac à l'occasion des législatives 2022 ? Les résultats des législatives 2022 sont aussi espérés que le pourcentage d'abstention qui est trop haut lors de ce type de scrutin. La semaine dernière, 53,79% des électeurs inscrits à Médréac s'étaient rendus aux urnes. Les études rapportent que l'abstention est couramment supérieure chez les jeunes, cet état de fait peut-il changer pour le second tour des élections législatives ? En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de la dernière présidentielle, sur les 1354 personnes en âge de voter dans la ville, 81,49% étaient allées voter, contre un taux de participation de 81,98% au premier tour, c'est-à-dire 1110 personnes. 10:30 - Le 2e tour est lancé à Médréac ! On peut glisser son bulletin dans l'urne jusqu'à 18 heures C'est donc reparti pour ces législatives à Médréac, avec le 2ème tour sur les rails depuis ce matin. Il reste encore du temps pour se prononcer sur les quelques candidats qui s'affrontent pour devenir député. Les 1354 habitants de Médréac ont jusqu'à 18 heures pour voter. Et trouver son bureau de vote sera simple puisqu'il n'y en a qu'un dans la cité (Mairie).

Résultats des législatives 2022 à Médréac - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Médréac aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 3ème circonscription d'Ille-et-Vilaine

Tête de liste Liste Christophe Martins Ensemble ! (Majorité présidentielle) Claudia Rouaux Nouvelle union populaire écologique et sociale

Résultats des législatives 2022 à Médréac - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Médréac

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 3ème circonscription d'Ille-et-Vilaine

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Médréac Claudia Rouaux (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 35,72% 34,41% Christophe Martins (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 32,53% 26,29% Astrid Prunier Rassemblement National 14,86% 16,78% Mélina Parmentier Les Républicains 8,53% 13,15% David Merliere Reconquête ! 2,87% 2,80% Céline Bretel Ecologistes 1,58% 2,10% Mathieu Guihard Régionaliste 1,26% 1,54% Jean-Louis Amisse Divers extrême gauche 1,25% 1,82% Matthieu Ploquin Divers gauche 1,23% 0,98% Karim Farah Divers 0,17% 0,14% Participation au scrutin Circonscription Médréac Taux de participation 52,45% 53,79% Taux d'abstention 47,55% 46,21% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,59% 1,64% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,64% 0,55% Nombre de votants 48 166 731

Législatives 2022 à Médréac : les enjeux

Les citoyens de Médréac prendront à nouveau le chemin des bureaux de vote en 2022 : ils devront contribuer aux législatives 2022 qui se tiendront le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Les administrés de cette commune s'en remettront-ils à nouveau à Emmanuel Macron et à LREM aux prochaines élections à l'image du premier tour de la présidentielle ? Le 10 avril dernier, Emmanuel Macron avait obtenu 33,2% des suffrages au premier tour à Médréac, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. L'actuelle députée du Pas-de-Calais et le député actuel des Bouches-du-Rhône avaient obtenu 21,8% et 20,8% des suffrages. Au deuxième tour comme au premier, Emmanuel Macron était ressorti en tête du résultat de la présidentielle de Médréac grâce à 62,1% des suffrages, abandonnant donc à Marine Le Pen 37,9% des suffrages.