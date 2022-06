Résultat de la législative à Médréac : en direct

12/06/22 17:17

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Médréac sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 17:17 - L'abstention reste l'enjeu majeur de ces législatives 2022 à Médréac À Médréac, l'un des facteurs principaux de ce scrutin législatif sera sans nul doute le niveau de participation. La flambée des prix qui grève les finances des Français pourrait en effet inciter les habitants de Médréac à se désintéresser de l'élection. Lors du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, sur les 1 354 personnes en âge de voter dans la ville, 81,49% s'étaient rendues dans l'isoloir. La participation était de 81,98% au premier tour, c'est-à-dire 1 110 personnes. Pour comparer, au niveau de la France, le pourcentage de participation à la présidentielle 2022 représentait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour. 11:30 - A l'annonce des résultats des législatives 2022, quels seront les pourcentages d'abstention à Médréac ? Comment ont voté généralement les habitants de cette commune lors des élections antérieures ? Au moment des précédentes législatives, 58,06% des électeurs de Médréac avaient refusé de se rendre aux urnes au premier tour, à comparer avec une abstention de 46,14% pour le deuxième round. Les résultats des législatives 2022 sont aussi attendus que le taux d'abstention qui est toujours trop haut lors de ce type de scrutin. Les chiffres de l'Hexagone en 2017 étaient les suivants : l'abstention aux législatives s'élevait à 51,30% au premier tour et 57,36% au second tour. 09:30 - Quelques données clés pour les élections à Médréac On vote déjà depuis plusieurs heures à Médréac et il reste encore du temps pour se rendre à son bureau de vote puisque l'unique bureau de vote de la ville reste ouvert jusqu'à 18 heures. Ce sont 10 prétendants qui sont candidats dans la circonscription de la commune, un nombre plutôt dans la moyenne des candidatures dans les autres circonscriptions du pays.

Résultat des élections législatives 2022 à Médréac

Les élections législatives 2022 auront lieu à Médréac comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 3ème circonscription d'Ille-et-Vilaine

Tête de liste Liste Matthieu Ploquin Divers gauche Astrid Prunier Rassemblement National David Merliere Reconquête ! Mélina Parmentier Les Républicains Céline Bretel Ecologistes Jean-Louis Amisse Divers extrême gauche Karim Farah Divers Mathieu Guihard Régionaliste Christophe Martins Ensemble ! (Majorité présidentielle) Claudia Rouaux Nouvelle union populaire écologique et sociale

Législatives 2022 à Médréac : les enjeux

Les citoyens de Médréac prendront à nouveau le chemin des bureaux de vote en 2022 : ils devront contribuer aux législatives 2022 qui se tiendront le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Les administrés de cette commune s'en remettront-ils à nouveau à Emmanuel Macron et à LREM aux prochaines élections à l'image du premier tour de la présidentielle ? Le 10 avril dernier, Emmanuel Macron avait obtenu 33,2% des suffrages au premier tour à Médréac, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. L'actuelle députée du Pas-de-Calais et le député actuel des Bouches-du-Rhône avaient obtenu 21,8% et 20,8% des suffrages. Au deuxième tour comme au premier, Emmanuel Macron était ressorti en tête du résultat de la présidentielle de Médréac grâce à 62,1% des suffrages, abandonnant donc à Marine Le Pen 37,9% des suffrages.