Avec un score dépassant les 25% des voix au 1er tour à Meillac, la coalition emmenée par Jean-Luc Mélenchon avec ses alliés avait atteint un haut niveau avant cette deuxième manche des élections législatives. Son candidat a donc une certaine envergure aujourd'hui. Ce score est tout de même à comparer avec les voix de gauche qui pouvaient logiquement échoir à la Nupes après l'élection présidentielle. Sur ce territoire, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel se sont trouvés à respectivement 20,96%, 6,07%, 1,93% et 1,93% en avril. La Nupes pouvait donc espérer glaner en réalité jusqu'à 30,89% à Meillac pour ce premier tour des législatives.

La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale plébiscitée à Meillac

Selon une enquête Ifop-Fiducial pour LCI diffusée le mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait obtenir entre 265 et 300 sièges à l'issue des élections législatives. La Nupes menée par la France Insoumise devrait rafler entre 180 et 210 députés. Les Républicains conserveraient entre 40 et 65 sièges. Le Rassemblement national devrait parvenir à monter un groupe parlementaire de 20 à 40 députés. Les sondages à l'échelle nationale ont souvent tendance à masquer des réalités délicates dans les territoires, comme par exemple à Meillac. La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale a recueilli 39,25% des votes le 12 juin dernier à l'occasion du 1er round des élections législatives. Elle a devancé les représentants Ensemble ! (Majorité présidentielle) et Rassemblement National qui ramassent dans l'ordre 23,86% et 19,0% des voix.