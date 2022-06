Résultat de la législative à Meillac : en direct

12/06/22 17:14

Glisser un bulletin dans l'urne n'étant pas une priorité pour les Français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record lors de ces élections législatives ? Voici les chiffres de 2017 au niveau de l'Hexagone : le pourcentage d'abstention aux élections législatives atteignait 51,30% au premier tour et 57,36% au deuxième tour, c’était plus qu’en 2012. Au cours des dernières élections, les 1 911 habitants de cette ville ont laissé transparaître leurs préférences de vote. Il y a cinq ans, lors des législatives, 52,25% des électeurs de Meillac avaient refusé de se rendre aux urnes au premier tour. L'abstention était de 43,5% pour le dernier round.

Quel candidat les électeurs domiciliés à Meillac fixeront-ils en première place des résultats des législatives en 2022 à l'occasion du premier tour de l'élection le 12 juin ? Le président fraîchement réélu sera-t-il capable de remporter une majorité des députés de l'hémicycle au vu des voix qu'il a reçues dans cette ville dès le premier tour de la présidentielle ? Durant l'élection présidentielle d'avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait décroché 30.6% des voix au premier tour à Meillac, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. L'ancienne conseillère municipale d'Hénin-Beaumont et le député actuel de la quatrième circonscription des Bouches-du-Rhône avaient obtenu 22.9% et 21.0% des votes. Au second tour comme au premier, Emmanuel Macron était ressorti en tête du résultat de la présidentielle de Meillac avec 62.6% des votes, cédant ainsi 37.4% des voix à Marine Le Pen.