Résultat de la législative à Melgven : en direct

12/06/22 11:15

Les citoyens de Melgven prendront à nouveau la direction des urnes en 2022 : ils seront appelés à contribuer aux élections législatives qui se tiendront le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Lors de l'élection présidentielle 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait obtenu 27,5% des votes au premier tour à Melgven. Celui qui a signé un second bail à l'Elysée avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 26,2% et 17,8% des suffrages. Au deuxième tour comme au premier, Emmanuel Macron était ressorti en tête du résultat de la présidentielle de Melgven avec 57,7% des voix. Marine Le Pen avait dû se contenter de 42,3% des suffrages. Avec un premier tour en sa faveur le 10 avril dernier, le président nouvellement réélu pourra-t-il faire confiance à cette ville pour acquérir une majorité de l'Assemblée nationale ?