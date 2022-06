Résultat des législatives à Ménesplet - Election 2022 (24700) [PUBLIE]

12/06/22 21:11

Marine Le Pen avait gagné la première position à l'issue de la dernière élection présidentielle à Ménesplet avec 37,19% des votes exprimés, au premier round. Emmanuel Macron arrivait en deuxième position à 19,31%, surclassant Jean-Luc Mélenchon à 15,48% et Jean Lassalle à 7,56%. En revanche à l’échelle nationale, Emmanuel Macron se sortait de cette première étape avec près de 28% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% cette fois, et Jean-Luc Mélenchon à 21,95%. Les tendances nationales des dernières heures viendront certainement infléchir la donne et donc le résultat des législatives dans la ville ce dimanche. Pour rappel le bloc LFI-PS-EELV a tutoyé la majorité présidentielle dans les sondages avant la trêve (27% contre 28% dans deux sondages Ipsos pour France Tv et Le Monde). Au même moment, le Rassemblement national n'a cessé de s'approcher des 20%.

Ce que feront les électeurs de Jean-Luc Mélenchon et de la gauche reste une des énigmes de ces législatives 2022, à Ménesplet comme dans toute la France. Ces électeurs ont représenté 15,48% des suffrages en avril dernier dans la commune. On peut encore y ajouter les votes en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient échoué à respectivement 1,87% et 1,87% au premier tour de la présidentielle. Ce qui aboutit à un point de départ de 19,22% pour le bloc de gauche pour ces législatives à Ménesplet.

Au moment de la présidentielle de 2022, Marine Le Pen avait récolté 37,2% des suffrages au premier tour à Ménesplet, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui fut ministre de l'Economie de François Hollande et l'ancien 3e homme lors de l'élection présidentielle de 2022 avaient obtenu 19,3% et 15,5% des suffrages. Fidèles à leur choix du premier tour, les habitants de Ménesplet avaient confirmé Marine Le Pen au second, lui accordant 63,1% des suffrages, cédant ainsi à Emmanuel Macron 36,9% des votes. En pole position du premier tour de la présidentielle dans cette commune, Marine Le Pen et le Rassemblement national auront-ils la possibilité de rafler un siège de député dans cette circonscription ? Les habitants de Ménesplet ( Dordogne ) reprendront la direction des isoloirs en 2022. Ils devront participer aux législatives qui se tiendront le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second.