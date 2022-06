En direct

18:43 - Que vont décider les électeurs de gauche à Mérignac ? Le choix des électeurs de Jean-Luc Mélenchon et de l'ensemble de la gauche reste un des paramètres de ces législatives 2022, à Mérignac comme dans le reste du pays. Ces électeurs ont représenté 23,86% des suffrages lors de la présidentielle dans la localité. Les transferts des suffrages d'EELV et du PS ne sont pas non plus à négliger ce soir dans la zone. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 6,69% et 2,95% au 1er tour de la présidentielle. La coalition LFI-PS-EELV peut donc espérer glaner 33,5% à Mérignac pour ces légilsatives.

16:30 - Les enquêtes d'opinion, un repère aussi pour le résultat des législatives 2022 à Mérignac ? À Mérignac, Emmanuel Macron achevait la course en tête de l'élection présidentielle 2022 avec 32,77% des voix au 1er round, devant Jean-Luc Mélenchon à 23,86%, puis, avec 15,52%, Marine Le Pen et enfin, à 6,69%, Yannick Jadot. Dans l'ensemble du pays, c'est un résultat de près de 28% des électeurs qui avait propulsé Macron en tête, devant la candidate du FN à un peu plus de 23% cette fois et le leader de LFI à près de 22%. Les indications nationales des dernières heures viendront certainement transformer la donne et donc le résultat des législatives dans la ville dimanche, même s'il convient tout de même de tenir compte des habitudes locales. Et pour rappel, les deux forces principales de l'élection ont vu leur écart se rapprocher dans les sondages jusqu'à arriver à un petit point avant la fin de campagne (27% contre 28% dans le dernier sondage Ipsos), devant un Rassemblement national très proche, non loin des 20%.

14:30 - Le chiffre le plus attendu de ces élections législatives 2022 à Mérignac demeure la participation L'une des grandes inconnues du scrutin législatif sera à n'en pas douter l'abstention à Mérignac. Le conflit ukrainien et ses retombées sur l'économie mondiale pourraient entre autres éloigner les électeurs de Mérignac (33700) des urnes. Lors du second tour de l'élection présidentielle, 24,47% des électeurs dans l'agglomération avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. Le taux d'abstention était de 20,64% au premier tour. En comparaison, au niveau de la France, le taux de participation à la présidentielle 2022 atteignait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour.

11:30 - À Mérignac, les chiffres de la participation lors des législatives seront un élément déterminant Le scrutin législatif de ce mois de juin 2022 affichera-t-il une participation en berne à l'image des élections législatives de 2017 ? Les chiffres de la France en 2017 parlent d'eux-mêmes, l'abstention aux élections législatives s'élevait à 51,30% au premier round et 57,36% au deuxième tour. Comment votent le plus souvent les électeurs de cette agglomération ? En 2017, durant les élections législatives, 48 368 électeurs de Mérignac avaient pris part au scrutin au premier tour (soit 49,36%). La participation était de 40,2% pour le second tour.