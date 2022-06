En direct

19:40 - Quel résultat aux législatives de Meslay-du-Maine pour la coalition insoumise ? Le choix des électeurs de Jean-Luc Mélenchon et de la gauche reste une des questions clés de ces législatives, à Meslay-du-Maine comme dans toute la France. Cet électorat représentait 10,87% des suffrages il y a deux mois sur place. Les conversions des suffrages du PS et d'EELV ne sont pas non plus à négliger ce dimanche dans la localité. Yannick Jadot et Anne Hidalgo se sont trouvés à respectivement 3,98% et 1,45% au 1er tour de la présidentielle. La coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés part donc avec un potentiel de voix de 16,3% à Meslay-du-Maine pour ce premier tour.

16:30 - Les enquêtes des sondeurs, un indice pour le résultat des législatives 2022 à Meslay-du-Maine ? La coalition de gauche emmenée par Jean-Luc Mélenchon a vu son score bondir très près de l'alliance LREM-Ensemble dans les sondages vendredi soir (27% contre 28% selon le dernier sondage). Dans cette séquence, le RN de Marine Le Pen est passé au-dessus des 19%. Ces mouvements des derniers jours rejailliront sans doute à Meslay-du-Maine au 1er tour. Mais impossible d'ignorer les particularités locales. Lors de la dernière élection, à Meslay-du-Maine, Emmanuel Macron atteignait la première position avec 41,12% des voix, devant Marine Le Pen à 24,19%. On trouvait plus loin Jean-Luc Mélenchon, en troisième position à 10,87% et Valérie Pécresse à 6,51%. Par contre au niveau national, Emmanuel Macron concluait ce premier round avec près de 28% des voix, devant Marine Le Pen à 23,15% cette fois et Jean-Luc Mélenchon à un peu moins de 22%.

14:30 - À Meslay-du-Maine, le chiffre phare de ces législatives 2022 demeure l'abstention Le niveau de participation sera à n'en pas douter l'un des facteurs principaux des élections législatives 2022 à Meslay-du-Maine. La guerre aux portes de l'Europe et ses conséquences en matière économique et énergétique sont de nature à de faire baisser la participation à Meslay-du-Maine (53170). Au second tour de la présidentielle, sur les 2 172 personnes en âge de voter dans la ville, 22,28% étaient restées chez elles, contre un taux d'abstention de 24,68% au premier tour. Pour rappel, au niveau de la France, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, c’était plus qu’en 2017.

11:30 - Quel était le pourcentage de la participation à Meslay-du-Maine en 2017 ? Comment votent habituellement les électeurs de cette ville ? Cinq années plus tôt, à l'occasion des législatives, 2 116 électeurs de Meslay-du-Maine avaient pris part au scrutin au premier tour (soit 52,93%). La participation était de 45,84% pour le tour deux. Faire tamponner sa carte électorale n'étant pas une priorité pour les Français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record lors de ces élections législatives ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà examinée au premier tour des législatives de 2017. Elle représentait 17,75% à 12 heures et seulement 40,75% à 17 h.