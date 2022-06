En direct

19:28 - Quel résultat aux législatives de Mesnil-Roc'h pour le bloc des Insoumis ? Dans les 4 bureaux de vote de Mesnil-Roc'h, les voix de Jean-Luc Mélenchon lors de la toute récente élection présidentielle seront peut être cruciales ce dimanche pour les législatives. Le candidat de gauche avait obtenu 17,77% des suffrages en avril dernier. N'oublions pas non plus les scores en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient glanné respectivement 5,59% et 1,29% au premier tour de l'élection présidentielle. La "Nouvelle union populaire écologique et sociale" part donc avec un potentiel théorique de 24,65% à Mesnil-Roc'h pour ce premier tour des législatives.

16:30 - Les sondages d'intentions de vote, un indicateur aussi pour le résultat des législatives 2022 à Mesnil-Roc'h ? Les indicateurs nationaux des ultimes semaines auront probablement une résonnance sur les législatives à Mesnil-Roc'h dimanche. Mais il convient tout de même de tenir compte des spécificités locales. La Nupes et la majorité présidentielle ont vu leur écart se réduire dans les intentions de vote jusqu'à atteindre 1 minuscule point juste avant la période de réserve (28% pour la majorité contre 27% dans le sondage Ipsos-Sopra-Steria), devant un Rassemblement national troisième, à près de 20%. Or le premier tour de l'élection présidentielle 2022, à Mesnil-Roc'h cette fois, se terminait avec, en tête, Emmanuel Macron avec 29,31% des suffrages. A la suite, se hissait Marine Le Pen à 26,98%, puis Jean-Luc Mélenchon à 17,77% et Éric Zemmour à 5,75%.

14:30 - La participation sera scrutée autant que les résultats aux élections législatives à Mesnil-Roc'h À Mesnil-Roc'h, l'une des clés de ce scrutin législatif 2022 sera immanquablement l'abstention. Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur en avril. Elle représentait 25,48% à midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour. Au second tour de la présidentielle, 77,47% des inscrits sur les listes électorales de la localité avaient pris part au vote, à comparer avec une participation de 79,51% au premier tour, ce qui représentait 2 561 personnes. La guerre russo-ukrainienne et son impact sur l'économie mondiale sont de nature à impacter le pourcentage de participation à Mesnil-Roc'h (35720).

11:30 - À Mesnil-Roc'h, les chiffres de l'abstention lors des élections législatives 2022 seront un élément décisif Le scrutin législatif de ce mois de juin 2022 affichera-t-il une participation en berne à l'image des législatives de 2017 ? Pour mémoire, à l'échelle du pays en 2017, le taux de participation aux législatives s'élevait à 48,70% au premier round et seulement 42,64% au second tour, moins qu'en 2012. L'étude des précédents rendez-vous électoraux est l'occasion de cerner plus précisément le vote des citoyens de cette localité. Lors des législatives de 2017, 60,61% des personnes en capacité de voter à Mesnil-Roc'h avaient refusé de se rendre aux urnes au premier tour, à comparer avec une abstention de 48,6% pour le round numéro deux.