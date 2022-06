Résultat de la législative à Messei : 2e tour en direct

19/06/22 15:14

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de la législative 2022 à Messei. À Messei, les 1530 électeurs inscrits dans la 3ème circonscription de l'Orne ont désigné la candidature Les Républicains. Le taux de participation parmi les citoyens habilités à fréquenter les bureaux de vote au sein de la commune à l'échelle de la 3ème circonscription de l'Orne s'établit à 51% (783 votants). Dans la commune, Jérôme Nury a recueilli 39% des voix. Anthony Frémont (Rassemblement National) et Mehdi Khemari (Nouvelle union populaire écologique et sociale) le suivent avec 19% et 13% des voix. Ces données ne reflètent toutefois pas la réalité des votes au niveau de la 3ème circonscription de l'Orne : 120 autres communes contribuent également au résultat de l'élection législative dans cette circonscription législative.

Comme partout dans l'Hexagone, les 1 936 électeurs de Messei ( Orne ) seront invités à contribuer aux législatives 2022 les 12 et 19 juin 2022. En première place du premier tour de l'élection présidentielle dans cette ville, Marine Le Pen et l'extrême droite auront-ils la possibilité de s'emparer d'un siège à l'Assemblée dans cette circonscription ? A l'occasion de l'élection présidentielle d'avril dernier, Marine Le Pen avait obtenu 32,2% des voix au premier tour à Messei, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Le fondateur du parti "La République En Marche" et l'ancien 3e homme lors de l'élection de 2022 avaient obtenu 31,2% et 13,3% des voix. Et finalement retournement de situation : Emmanuel Macron avait remporté le second tour en captant 54,0% des suffrages. Marine Le Pen avait obtenu 46,0% des voix.