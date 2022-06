Résultat des législatives à Messei - Election 2022 (61440) [PUBLIE]

12/06/22 22:38

Le ministère de l'Intérieur a officiellement rendu public le résultat de la législative à Messei. À Messei, les 1530 électeurs rattachés à la 3ème circonscription de l'Orne ont jeté leur dévolu sur le représentant Les Républicains. Ce résultat ne concerne présentement que le vote de Messei. Les habitants de 120 communes proches pourraient encore faire évoluer le résultat de l'élection législative dans la 3ème circonscription de l'Orne. Jérôme Nury a collecté 39% des suffrages au niveau de la localité. Anthony Frémont (Rassemblement National) et Mehdi Khemari (Nouvelle union populaire écologique et sociale) recueillent 19% et 13% des voix. L'abstention parmi les habitants habilités à voter dans la commune pour cette circonscription électorale s'établit à 49% (783 votants).

Le résultat du premier tour de la dernière présidentielle, à Messei, se terminait avec, en tête, Marine Le Pen avec 32,17% des suffrages. A la suite, se hissait Emmanuel Macron à 31,22%, puis Jean-Luc Mélenchon à 13,3% et Éric Zemmour à 5,3%. Le président-candidat atteignait en revanche près de 28% des votants dans l'ensemble du pays, contre 23,15% pour Marine Le Pen et près de 22% pour Jean-Luc Mélenchon. Les indicateurs nationaux des dernières heures changeront sans doute la donne et donc le résultat des législatives à Messei au 1er tour. Or la majorité et la Nupes ont vu leur écart se resserrer dans les enquêtes d'opinion jusqu'à descendre à 1 petit point juste avant la période de réserve, devant un Rassemblement national très proche, à près de 20%.

Une des questions clés de ces législatives 2022, en France comme à Messei, sera le résultat du bloc de gauche emmené par Jean-Luc Mélenchon. Le candidat de gauche avait obtenu 13,3% des suffrages il y a deux mois dans la localité. Et c'est encore sans compter les votes de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient échoué à respectivement 4,0% et 1,57% au premier tour de l'élection présidentielle. La coalition LFI-PS-EELV peut donc se fixer un total théorique de 18,87% à Messei pour ce premier tour des élections législatives.

Comme partout dans l'Hexagone, les 1 936 électeurs de Messei ( Orne ) seront invités à contribuer aux législatives 2022 les 12 et 19 juin 2022. En première place du premier tour de l'élection présidentielle dans cette ville, Marine Le Pen et l'extrême droite auront-ils la possibilité de s'emparer d'un siège à l'Assemblée dans cette circonscription ? A l'occasion de l'élection présidentielle d'avril dernier, Marine Le Pen avait obtenu 32,2% des voix au premier tour à Messei, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Le fondateur du parti "La République En Marche" et l'ancien 3e homme lors de l'élection de 2022 avaient obtenu 31,2% et 13,3% des voix. Et finalement retournement de situation : Emmanuel Macron avait remporté le second tour en captant 54,0% des suffrages. Marine Le Pen avait obtenu 46,0% des voix.