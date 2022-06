Résultat des législatives à Messery - Election 2022 (74140) [PUBLIE]

Le ministère de l'Intérieur a publié le résultat de l'élection législative 2022 à Messery. Les 1477 citoyens de Messery votant dans la 5ème circonscription de la Haute-Savoie ont jeté leur dévolu sur la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) lors du 1er round des législatives 2022. Le taux d'abstention parmi les citoyens autorisés à fréquenter les urnes dans la commune à l'échelle de cette circonscription électorale atteint 55%, ce qui représente 819 non-votants. Néanmoins, le résultat de l'élection législative dans la 5ème circonscription de la Haute-Savoie peut toujours évoluer si les électeurs des 59 autres communes qui en font partie font des choix différents de ceux de Messery. A l'échelle de la commune, Anne-Cécile Violland a recueilli 35% des suffrages. Odile Martin-Cocher (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Sophie Dion (Les Républicains) reçoivent 20% et 14% des votes.

Quel sera la conclusion des élections législatives à Messery ( Haute-Savoie ) à la mi-juin ? Elles s'enchaîneront les 12 et 19 juin prochains. A l'occasion de la présidentielle d'avril dernier, Emmanuel Macron avait amassé 36,8% des votes au premier tour à Messery. Celui qui était candidat à un second mandat avait devancé Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, qui avaient respectivement obtenu 15,9% et 13,8% des voix. Demeurés fidèles à leur choix du premier tour, les administrés de Messery avaient confirmé Emmanuel Macron au second, lui confiant 69,6% des votes, laissant par conséquent à Marine Le Pen 30,4% des votes. Le président français aura-t-il la possibilité d'obtenir une majorité des députés de l'hémicycle au vu des votes qu'il a rassemblés dans cette localité dès le premier tour de la présidentielle ?